Sparta Praga-Inter, le parole di Inzaghi: “Sappiamo l’importanza del match di domani”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sparta Praga, in programma domani sera alle ore 21:00 alla epet ARENA e valido per la settima giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025.

Torna la Champions League e l’Inter non deve sbagliare. In una settimana i nerazzurri si giocano il passaggio diretto alle top 8 e quindi agli ottavi di finale della competizione. Il percorso parte domani sera in Repubblica Ceca contro lo Sparta Praga e si chiuderà tra otto giorni a San Siro contro il Monaco. Con due vittorie i neazzurri sono certi della qualificazione senza fare ulteriori calcoli e addentrarsi in pericolosi discorsi di differenza reti che potrebbero far palesare lo spettro dei play off. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri.

Sparta Praga-Inter, le parole di Inzaghi alla vigilia della sfida Champions: “Sappiamo quanto è importante domani. Ho ancora dei dubbi di formazione, Frattesi può partire titolare. Acerbi? Non è ancora pronto”

“Chiaramente sappiamo dell’importanza della gara di domani sera. Per la formazione ho ancora quelche dubbio perché abbiamo giocato 48 ore fa con l’Empoli e dovrò cercare di scegliere al meglio Ho ancora un paio di dubbi. Sappiamo dell’importanza della gara, giochiamo contro un avversario che non gioca partite ufficiali dal 15 dicembre. Sono una squadra fisica e in questo campo sarà difficile giocare“.

“Per quanto riguarda il mercato la società il Presidente, Baccin e Ausilio stanno sempre qui con noi e guardano e monitorano la situazione. Ma i miei giocatori non li cambierei con nessuno. Acerbi stava lavorando bene e sembrava sul punto di rientrare domenica contro l’Empoli, ma non si sentiva pronto e sicuro di spingere al massimo. Non ci sarà domani e non ci sarà contro il Lecce . Farò del lavoro supplementare e ha bisogno ancora di lavorare in solitaria. Ma è un giocatore importantissimo che tra poco rientrerà e sono sicuro che ci darà una grande mano“.

“Domani è una partita come tante durante l’anno. Somo una squadra fisica e che verticalizza molto. Lo Sparta Praga ha dei valori, hanno fatto bene le prime due partite contro Salisburgo e Stoccarda. Dovremmo essere aggressivi ,determinati e bravi tecnicamente perché affrontiamo una squadra che è anche esperta nel palcoscenico della Champions League“.

“Ho giocato contro lo Sparta Praga quando giocavo nella Lazio. Ricordo le partite a Roma e il ritorno qui. Ho dei ricordi sia positivi che negativi da giocatore, spero che la prima da allenatore porti ad un risultato positivo“.

“Non c’è nessun problema, non mi piace che si parli di me. Si deve parlare dell’Inter e dei miei giocatori che stanno facendo un grandissimo percorso. Noi dobbiamo proseguire a fare quello che stiamo facendo, un ottimo percorso in Champions e im campionato e dove vogliamo essere protagonisti fino alla fine. Lo faremo con tutte le nostre forze, sapendo ch avremo degli avversari competitivi che stanno avendo il nostro stesso percorso in campionato. Anche in Champions cercheremo di fare più partite possibili e senza crearci alibi. E spero che tutti i miei giocatori mi possano dare una grandissima mano, ma su questo non ho dubbi. Avrò bisogno di tutti giocando ogni tre giorni, ma come noi lo fanno tante altre squadre“.

“Frattesi si è allenato molto bene negli ultimi due giorni. Con l’Empoli non era disponibile, ma si è allenato bene ieri e oggi e sto pensando se farlo partire da titolare al posto di Barella. Sto valutando, lui mi ha dato otteme risposte e sono contento di come ha lavorato negli ultimi giorni. Lui è sereno con noi e ha lavorato bene e mi lascia sperare già dalla partita di domani“.

“Io ho chiesto a tutti i ragazzi se qualcuno non era soddisfatto e voleva giocare di più, e nessuno mi ha detto nulla. Per Buchanan vale il discorso degli altri, lui sta cercando di rientrare al meglio dopo un infortunio pesante e si sta allenando bene e dovrà essere bravo a ritagliarsi spazio. Ma noi ci fidiamo di lui e vogliamo che ci dia una mano, sapendo che è un giocatore molto importante“.