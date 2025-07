Luka, solo tu puoi salvarci | Jovic non perde tempo e firma subito: maglia da titolare in Serie A

Nuova chance in Serie A per Luka Jovic - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

Luka Jovic, dopo l’esperienza al Milan, è attualmente un calciatore svincolato: per lui una nuova opportunità in Serie A

Nonostante i suoi pochi gol, comunque pesanti, che hanno cercato di aiutare in qualche modo il Milan, Luka Jovic non è stato ripagato dalla società con il rinnovo del contratto.

Segno del fatto che, dal 1° luglio, il centravanti serbo è ufficialmente finito nella lista dei calciatori svincolati. Ed in questo caso anche di lusso verrebbe da dire visto che il suo cv è di tutto rispetto.

Il classe ’97, tra le altre ex Real Madrid, ha vissuto le ultime tre stagioni non all’altezza della situazione. Prima con la Fiorentina e poi, appunto, con la maglia del “Diavolo”.

Adesso, per, è pronto a ripartire. Ed è sicuro di farlo, ancora una volta, dal campionato italiano dove vuole continuare a lasciare il segno. Per lui ci sarebbe una importante opportunità da prendere al volo.

Jovic, sarà ancora Serie A: il futuro del serbo

Il suo obiettivo, inoltre, è quello di firmare subito quanto prima con un club e di non perdere le prossime convocazioni con la nazionale serba. In Italia l’attaccante ha dimostrato un importante attaccamento ed, a quanto pare, è proprio qui che vorrebbe continuare il suo percorso di crescita. Tra le ipotesi, delle ultime ore, per il nativo di Bijeljina ci sarebbe la Lazio. Anche se, da precisare, i biancocelesti non stanno affatto vivendo un buon momento.

Soprattutto dopo la brutta notizia del “blocco mercato” che impedirà al club di Claudio Lotito di effettuare acquisti in questa sessione di calciomercato estiva. Potrà solamente puntare sui giovani della Primavera oppure pescare tra gli svincolati. Gli stessi che, però, potranno essere ufficializzati solamente a partire dal 1° ottobre. Giorno in cui scadrà la “punizione” che è stata inflitta alla Lazio. In ogni caso i biancocelesti sono alla ricerca di un centravanti di sfondamento ed il nome di Jovic piace moltissimo alla dirigenza.

Jovic, ancora una chance in Serie A: maglia da titolare per lui

Un reparto offensivo, quello biancoceleste, che potrebbe subire delle importante modifiche e cambiamenti con il trascorrere delle settimane. Soprattutto se dovessero arrivare volti nuovi come quelli di Lorenzo Insigne ed, appunto, Luka Jovic. L’attaccante napoletano, svincolatosi dopo l’esperienza triennale al Toronto, non vede l’ora di riabbracciare e ritornare a lavorare con Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano potrebbe puntare anche sul serbo visto che è uno di quei calciatori che fanno tanto impazzire a lui. In ogni caso i calciatori potrebbero già allenarsi con la squadra, ma non potranno scendere in campo se non prima della firma che dovrà verificarsi solamente in quel giorno citato in precedenza.