Ma quale salvezza, noi lottiamo per la Champions | Colpo Como dal Manchester City: Fabregas ha il suo nuovo regista

Il Como non intende più puntare ad una tranquilla salvezza, la squadra di Fabregas punta alla Champions: che colpo dal Manchester City

Una delle sorprese, della passata stagione, nel campionato di Serie A non può che essere stato il Como di Cesc Fabregas. La squadra lombarda, giunta neopromossa nel massimo campionato italiano, ha sorpreso tutti.

Tanto da conquistare una tranquilla (e più che meritata) salvezza con ben quattro giornate d’anticipo. Se fino a pochi mesi fa gli obiettivi del club erano, appunto, quelli di conquistare una salvezza adesso si punta davvero in grande.

Magari ad una qualificazione europea che il popolo lanare, nei suoi anni di storia, non ha mai avuto la possibilità di conoscere né altro. Per farlo, ovviamente, bisogna effettuare un importante sessione di calciomercato. La dirigenza lo sa molto bene.

Ed è per questo motivo che è stato trovato l’accordo con uno dei club più importanti e ricchi al mondo come il Manchester City. Il tecnico spagnolo pesca da Guardiola e individua il regista pronto a fare la differenza in vista della prossima ed imminente stagione sportiva.

Como, colpo da Champions: Fabregas lo ha preso dal Manchester City

A dire il vero, quello del Como, è pur sempre un importante colpo anche se si tratta di un gradito ritorno. Stiamo parlando di Maximo Perrone che, nella passata stagione, ha collezionato 26 apparizioni in Serie A con i lanari. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano.

Se nella passata stagione era giunto solamente in prestito, questa volta il Como ha deciso di mettere mano al portafoglio per acquistare il centrocampista argentino a titolo definitivo. Con il Manchester City è stato trovato un accordo sulla base di 13 milioni di euro. Nelle prossime ore, fa sapere lo stesso Romano, il club lombardo ufficializzerà il proprio ritorno.

Il Como punta alla Champions, che colpo dal City: a breve l’ufficialità

A favorire questa trattativa è stata la necessità da parte del club inglese che aveva come obiettivo quello di far decrescere il conto dei giocatori che ha mandato in prestito in altre società. L’obiettivo, infatti, è quello di riuscire a rispettare i parametri ed i paletti imposti dalla UEFA.

Nella passata stagione il classe 2003 si è distinto per la sua forza fisica e per il suo comandare nella linea mediana del centrocampo. Tanto da diventare un vero e proprio punto fermo della squadra. Un colpo, senza ombra di dubbio, da Champions per la squadra che in vista del prossimo campionato intende puntare decisamente molto in alto.