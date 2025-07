Lookman, altro che Napoli | Lascia l’Atalanta per vincere la Champions: con lui in attacco anche lo Scudetto è possibile

Altro che Napoli per Ademola Lookman, il nigeriano pronto a lasciare l’Atalanta: vuole vincere sia la Champions che lo Scudetto

Ademola Lookman, insieme ad un altro connazionale come Victor Osimhen, rischia di diventare il protagonista assoluto di questa sessione estiva del calciomercato.

Il nazionale nigeriano è stato autore di una buona stagione, dal punto di vista sia realizzativo che di assist, anche se avrebbe potuto sicuramente fare molto meglio. Come l’Atalanta in generale.

Dopo l’addio di mister Gasperini (prima il litigio e poi la pace tra i due) la “Dea” sta rischiando seriamente di smantellarsi sempre di più. Tra i calciatori pronti a partire addio (dopo Mateo Retegui) spicca proprio il nome dell’attaccante nigeriano.

Su di lui aveva messo gli occhi il Napoli. Azzurri che, però, sembrano essere stati completamente scavalcati da un altro importante club. Lo stesso che è pronto a convincere il calciatore ad accettare il trasferimento: con lui sarà sia Champions League che Scudetto.

Calciomercato Atalanta, anche Lookman verso l’addio: nuova avventura

Tra le squadre pronte a fare sul serio per Ademola Lookman spicca il nome del Barcellona. I blaugrana di Joan Laporta intendo effettuare un colpo ad effetto importante dopo il mancato arrivo di Nico Williams dall’Athletic Bilbao. Tra i profili che gli osservatori catalani stanno osservando, con la massima attenzione, spicca anche il nome del classe ’97. Il sogno del calciatore è quello di effettuare un ulteriore step importante nella sua vita da calciatore.

La destinazione che potrebbe portarlo al Barcellona sarebbe di assai gradimento. Una trattativa, però, tutt’altro che semplice. Ed il motivo è facilmente intuibile: i Percassi considerano i loro pezzi pregiati dei veri e propri gioielli. L’attaccante rientra in questa categoria. Per lasciarlo partire, però, i nerazzurri vogliono almeno 50 milioni di euro. Senza alcuna possibilità di sconti né altro. Altrimenti non se ne farà niente. Una richiesta importante per il club catalano che non sta attraversando un buon momento dal punto di vista finanziario.

Lookman verso il nuovo club, con lui sarà Champions e campionato

Con un possibile approdo di Ademola Lookman al Barcellona la squadra di Flick potrebbe seriamente puntare alla vittoria sia della Liga che della Champions League. Ovviamente, però, l’unico giudice in questione è il terreno di gioco. Nel frattempo i blaugrana non mollano la presa ed hanno già avviato i primi contatti con i legali del calciatore per cercare di capire se questo trasferimento si può verificare oppure no.

Serve uno sforzo economico da parte del Barcellona per intavolare una possibile trattativa. L’Atalanta lo considera incedibile, ma se dovesse arrivare quel tipo di cifra riportata in precedenza allora le cose cambierebbero eccome. In ogni caso i catalani seguono anche altre piste dalla Serie A: come i profili di Rafael Leao e Dusan Vlahovic.