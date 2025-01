Calciomercato Inter, nerazzurri pronti alla rivoluzione: partono in 6

Calciomercato Inter, nerazzurri pronti alla rivoluzione: partono in 5 ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )-interdipendenza.net

L’Inter nel prossimo calciomercato estivo attuerà una vera e propria rivoluzione. Sono ben sei i giocatori che potrebbero partire e lasciare Milano. Ecco chi è destinato alla cessione e gli intrecci dei nerazzurri.

Calciomercato Inter: Frattesi, Asllani e Buchanan in partenza

L’Inter deve pensare alla prossima partita di campionato, in cui affronterà il Venezia di Eusebio Di Francesco, ma non solo. Il calciomercato è aperto e Ausilio e Marotta devono pensare alle prossime mosse. Nel mentre riflettono anche sulla sessione estiva di trasferimenti, nella quale i nerazzurri potrebbero attuare numerosi cambiamenti.

Il primo giocatore in uscita è Frattesi, il centrocampista non è felice del minutaggio a disposizione e vorrebbe partire. La sua destinazione preferita è la Roma, ma anche il Napoli gli ha messo gli occhi addosso. Si tratta per la cessione già a gennaio, ma è più probabile che la separazione avvenga a giugno.

A centrocampo, anche Asllani potrebbe salutare. Il giocatore albanese non sta dando garanzie e non convince come vice Calhanoglu. Per questo motivo l’Inter potrebbe cederlo, fare cassa e investire su altri profili. I giallorossi hanno posato gli occhi anche su Buchanan, il canadese è chiuso da Dumfries e Darmian e fatica a trovare spazio, per acquistarlo servono 10 milioni di euro.

Mercato Inter, gli esuberi in difesa e in attacco

La lista dei possibili partenti non termina però qui. Acerbi sta subendo troppi infortuni e l’età avanza, in ottica di ringiovanire la rosa può partire nel prossimo mercato. Marko Arnautovic avrebbe un’opzione per prolungare, ma difficilmente i meneghini la eserciteranno. Infine, anche Correa è ai saluti, a fine stagione sicuramente lascerà l’Inter essendo di fatto l’ultima opzione nell’attacco di Simone Inzaghi.

Insomma, in estate assisteremo a una vera e propria rivoluzione, staremo a vedere chi arriverà per sostituire i giocatori che verranno ceduti.