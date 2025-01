Calciomercato Inter, la Roma su Frattesi: ipotesi contropartita?

Mentre i Nerazzurri si preparano alla sfida di campionato in programma domenica contro il Venezia, in casa Inter tiene banco il calciomercato e l’ipotesi di una cessione già in questa sessione di gennaio di Davide Frattesi, con il centrocampista italiano finito nelle mire di alcune big di Serie A.

L’Inter di Simone Inzaghi domenica sarà impegnata nella trasferta al Penzo contro il Venezia, nel match valido per la ventesima giornata di campionato. Primo match del 2025 in Serie A per i nerazzurri, che avranno voglia di riscatto e di dimenticare la delusione della finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan a Riyad.

Calciomercato Inter, la Roma insiste per Frattesi. I nerazzurri non scendono di prezzo. Possibile inserimento di Cristante nella trattativa

Campo a parte, come detto negli ultimi giorni i pensieri dell’Inter sono dettati soprattutto dal mercato e dal caso Frattesi. Il centrocampista italiano vorrebbe lasciare i nerazzurri e andare via per avere maggior minutaggio rispetto all’attuale impiego nella rosa dei Campioni d’Italia in carica. La mezzala classe 1999 ha espresso malcontento circa il suo utilizzo, ed è stanco di essere considerato solamente come la riserva del titoalrissimo Nicolò Barella.

Un disagio accolto dall’Inter e una situazione che ha subito attirato l’interesse di alcune pretedenti. La prima a muoversi è stata la Roma, che ha chiesto informazioni e si è già attivata con l’entourage del giocatore per capire lo spazio di manovra. In questi giorni l’idea nerazzurra è stata abbastanza chiara: difficile che Frattesi vada via a gennaio e per farlo serve un’offerta forte da almeno 45 milioni di euro.

Cristante “manovra” del procuratore. Possibile addio di Frattesi: coi soldi c’è un nome in pole position

Su Frattesi c’è da segnalare anche l’interesse del Napoli, con il club campano che sembra in procinto di cedere Kvaratskhelia al PSG per 80 milioni di euro e che col ricavato della vendita dell’ala georgiana potrebbe virare sul centrocampista nerazzurro come uno dei rinforzi.

Nella serata di ieri comunque la Roma è tornata a farsi sotto, ricevendo l’apertura dell’Inter all’addio di Frattesi (i nerazzurri preferirebbero cederlo ai giallorossi nel caso) ma sempre per una cifra attorno ai 40-45 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, i giallorossi hanno provato a inserire nella trattativa il nome di Bryan Cristante, con il mediano della Roma che andrebbe in prestito all’Inter fino a giugno per colmare numericamente l’assenza di Frattesi.

Un ipotesi ufficiosamente scartata dall’Inter, e una manovra di scambio Frattesi-Cristante che pare più una mossa del procuratore Giuseppe Riso, agente di entrambi i calciatori. L’Inter per Frattesi vuole solo soldi e non accetta contropartite e nel caso di vendita del centrocampista, i nerazzurri hanno già un nome in mente e che potrebbe essere quello di Samuele Ricci, classe 2001 del Torino e nel giro della Nazionale e uno dei migliori talenti della Serie A.