Mercato Inter, Frattesi al Napoli? Il prezzo per l’addio

I nerazzurri sono al lavoro in vista del match di campionato contro il Venezia e valido per la ventesima giornata. Molto fermento anche sul mercato in casa Inter, con gli ultimi giorni accesi per la possibile cessione di Davide Frattesi.

L’Inter è pronta a rimettere nuovamente il mirino verso la Serie A e al prossimo impegno contro il Venezia, che sancisce l’inizio del girone di ritorno di campionato. Smaltire e superare la delusione della Supercoppa Italiana e rituffarsi nella lotta al titolo, con la squadra di Inzaghi terza a 40 punti ma con due partite in meno rispetto al Napoli.

Mercato Inter, il Napoli torna alla carica per Frattesi. La cessione di Kvaratskhelia apre nuovi scenari

Oltre al campo, il tema degli ultimi giorni all’Inter è il calciomercato e la questione relativa a Davide Frattesi. Il centrocampista italiano è scontento del suo minutaggio coi nerazzurri, e ormai gli sta stretto il ruolo di riserva di Nicolò Barella. Il giocatore vuole essere più protagonista rispetto a quanto lo è stato finora in stagione (14 presenze in campionato a solo 4 da titolare), e se all’Inter le possibilità si sono ridotte il calciatore ha aperto alla prospettiva della cessione.

La settimana scorsa la voce principale riguardava la Roma, con i giallorossi molto interessati a Frattesi. Una pista che si è però spenta col passare dei giorni, sia per l’alta cifra richiesta dall’Inter e sia per la scarsa attrattiva allo scambio con Lorenzo Pellegrini. Notizia odierna è l’inserimento del Napoli, che secondo quanto riportato da Sky Sport si sarebbe mosso sul giocatore.

Frattesi valutato oltre 40 milioni. L’addio del georgiano apre all’addio?

Partenopei che però sono sbattuti anche loro sulla richiesta di almeno 45 milioni di euro dell’Inter per la cessione di Frattesi. Una trattativa complicata anche per motivi di rivalità, con i nerazzurri che non vorrebbero cedere un giocatore importante a una “nemica” di campionato, ma le cose potrebbero cambiare. La clamorosa possiblità della cessione di Kvicha Kvaratskhelia al PSG per oltre 80 milioni di euro, darebbe al Napoli il tesoretto per provare l’affondo sul giocatore dell’Inter. Una situazione da monitorare, con il club nerazzurro che per il momento sembra saldo nell’idea di non volersi privare Frattesi a gennaio.