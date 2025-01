Inter, su Frattesi c’è un’altra big: il punto sul mercato

Continuano le voci di mercato che vedono Frattesi lontano dall’Inter. Oltre alla Roma, c’è un’altra big che gli ha messo gli occhi addosso e che vorrebbe assicurarselo per il futuro. Ecco le ultime sulla situazione del centrocampista nerazzurro.

Mercato Inter, Frattesi piace al Napoli: il punto

L’Inter deve dimenticare in fretta la sconfitta subita per mano del Milan in Supercoppa Italiana e la prima occasione per farlo ce l’avrà in campionato contro il Venezia. Un appuntamento che non dovrà fallire per continuare a lottare per la vetta, al momento ricoperta dal Napoli.

Proprio la squadra di Antonio Conte potrebbe inserirsi in un’intricata situazione di mercato, ovvero quella che vede Frattesi, i nerazzurri e la Roma. Il centrocampista non è contento del minutaggio che ha a disposizione e vorrebbe trasferirsi altrove, precisamente nella Capitale, sponda giallorossa.

Il Napoli avrebbe dimostrato interesse nei confronti del centrocampista e, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, vorrebbe muoversi concretamente nel corso delle prossime settimane. L’Inter deve quindi prestare attenzione, perché il rischio di perdere Frattesi in questa sessione di mercato è reale.

Il centrocampista non vuole più ricoprire il ruolo di riserva di lusso, vuole diventare protagonista e trovare più spesso la titolarità, per questo potrebbe partire.

Frattesi-Napoli, trattativa complicata

La trattativa tra il Napoli e l’Inter per Frattesi, però, è complicata e difficilmente potrà concretizzarsi in questa sessione di mercato. Prima di tutto, i nerazzurri chiedono tra i 40 e i 45 milioni di euro, nessuno sconto, soprattutto a una diretta concorrente.

In secondo luogo, le due squadre si giocano la vetta della classifica assieme all’Atalanta, difficile che i meneghini decidano di rinforzare proprio una rivale. In terzo luogo, cederlo in questa sessione di trasferimenti imporrebbe all’Inter di muoversi per acquistare un sostituto, ma a gennaio è sempre difficile trovare le giuste occasioni.