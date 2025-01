Calciomercato Inter, Buchanan è scontento: può partire in prestito (Photo by Spada/LaPresse)-interdipendenza.net

La situazione in casa Inter rischia di surriscaldarsi nel corso di questo calciomercato invernale. Dopo Frattesi, anche Buchanan non è contento del suo minutaggio e avrebbe già avuto un colloquio con la dirigenza. Al vaglio ci sarebbe il suo futuro, le possibilità concrete di giocarsi un posto e un’eventuale partenza.

Calciomercato Inter, poco spazio per Buchanan: non è felice

Ci sono periodi in cui i problemi si accavallano e bisogna mantenere la lucidità per gestirli nel migliore dei modi. L’Inter, dopo aver perso la Supercoppa Italiana, ha dovuto fare i conti con il malumore di Frattesi, il quale reclama più spazio e in cuor suo sogna una cessione alla Roma.

Non solo, secondo le ultime notizie, anche Buchanan avrebbe avuto un incontro con la dirigenza nerazzurra per discutere del suo futuro. Anch’egli non è contento dello scarso minutaggio concessogli, di conseguenza è tempo di fare le dovute riflessioni.

Il canadese in poco meno di un anno ha messo a referto solo 15 presenze, di cui solo una da titolare in Coppa Italia. Insomma, chiaramente è indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi e ora che il calciomercato è aperto iniziano ad arrivare le prime proposte.

Buchanan vuole restare, ma ci sono sirene dall’estero

A questo punto sembrerebbe scontato che Buchanan ambisca a partire, invece no. L’esterno canadese vuole rimanere all’Inter e continuare a giocarsi le sue possibilità, nella speranza di convincere Simone Inzaghi di meritare più spazio.

Fino a qui ha giocato a destra, ovvero nel suo ruolo naturale, ma anche a sinistra dimostrando di essere un giocatore molto utile. Su di lui ci sono alcune squadre di Liga e Premier che vorrebbero assicurarselo in questa finestra di mercato in prestito secco. L’Inter non avrebbe chiuso la porta a questa opportunità, staremo a vedere che cosa accadrà.