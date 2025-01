Clamoroso quanto accaduto durante la Supercoppa Italiana, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’Al Hilal avrebbe fatto un tentativo con Barella proponendogli un ingaggio monstre. Ecco le cifre dell’offerta e la risposta del giocatore nerazzurro.

News Inter, Barella tentato dall’Al Hilal: la risposta del nerazzurro

Archiviato il capitolo Supercoppa, l’Inter deve tornare a pensare al campionato e alla prossima sfida con il Venezia. Il mercato è però aperto e proprio durante la competizione giocata in Arabia Saudita l’Al Hilal ha tentato l’approccio con Barella, tentandolo con un’offerta veramente importante.

Il club saudita gli avrebbe proposto un contratto da 18 milioni di euro a stagione, l’equivalente del triplo rispetto a quanto guadagna adesso con la maglia dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro avrebbe però declinato senza esitazione, preferendo rimanere ancora a Milano e in Serie A.

Per lui è ancora troppo presto per decidere di cambiare completamente carriera e vita, allontanandosi dai top campionati europei per approdare in Arabia. Il “no” può sicuramente tranquillizzare i tifosi, almeno per il momento dato che con grandissima probabilità arriveranno altre sirene.

Durante la prossima estate l’Al Hilal tenterà nuovamente l’affondo, mettendo sul piatto quella cifra o un’altra ancora superiore. Riuscirà a resistere?

Calciomercato Inter, il centrocampista è fedele alla maglia

L’Arabia Saudita tenta Barella, ma lui risponde con un secco no e prosegue per la sua strada. La sensazione è che non prenda nemmeno in considerazione di lasciare l’Inter, almeno per il momento, nemmeno se dovesse farsi avanti una big del calcio europeo.

A Milano sta bene, è diventato uno dei leader del gruppo e sente l’affetto sia dei tifosi che della società. I nerazzurri sono competitivi su tutti i fronti e di conseguenza non sente la necessità di partire, la speranza per i nerazzurri è che questa sintonia duri ancora per molto tempo.