Nico Paz-Inter, si può fare: ecco la strategia dei nerazzurri

L’Inter continua a osservare con attenzione e interesse Nico Paz, il centrocampista del Como piace molto alla dirigenza e allo staff tecnico che vorrebbero portarselo a casa durante il prossimo calciomercato estivo. Ecco la strategia dei nerazzurri per strapparlo alle concorrenti.

Calciomercato Inter, per Nico Paz c’è un piano

In questo avvio di stagione diversi giovani si sono messi in mostra nel campionato italiano, ma qualcuno ha brillato più di altri. Tra questi, c’è sicuramente Nico Paz, centrocampista offensivo del Como su cui il Real Madrid ha un diritto di recompra.

Una clausola che con grandissima probabilità verrà esercitata considerando il rendimento che sta avendo il giocatore di Fabregas. A questo punto potrebbe scatenarsi una mezza asta su di lui, ma l’Inter sembra partire in pole anche in virtù della presenza di Javier Zanetti e dello storico legame che i nerazzurri hanno con gli argentini.

Servirà però un piano e Ausilio sembra averlo trovato, si potrebbe intavolare una trattativa sui 25 milioni di euro e fissare un ulteriore diritto di recompra in favore dei Blancos su cifre più alte, probabilmente sui 40-45 milioni di euro. In questo modo il Real Madrid potrebbe non perdere di vista il suo talento e al contempo l’Inter potrebbe ingaggiarlo.

Mercato Inter, per il centrocampo si pensa anche a Perez e Sucic

Nico Paz è il nome che fa sognare i tifosi, ma non è l’unico obiettivo di mercato per il centrocampo. Il nuovo profilo sondato dalla dirigenza è quello di Petar Sucic, play che milita nelle Dinamo Zagabria e che piace a molti club. Non solo, si continua a osservare con attenzione anche Tomas Perez.

La sensazione è che comunque in estate la mediana nerazzurra cambierà molto, con Asllani e Frattesi in partenza e con nuovi innesti pronti ad arrivare.