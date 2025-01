Calciomercato Inter: chi è Sucic, il nuovo obiettivo per il centrocampo (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter ragiona sul presente ma anche sul futuro e quindi osserva con attenzione il calciomercato. Il centrocampo ha bisogno di un nuovo innesto e ora spunta il nuovo obiettivo dei nerazzurri: Petar Sucic. Ecco chi è e tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Calciomercato Inter, Sucic è il nuovo nome

In questo momento l’Inter può vantare un centrocampo di grandissimo valore, composto da giocatori esperti e più giovani ma di assoluta qualità. Per Mkhitaryan, però, l’età avanza, Frattesi vuole giocare con più continuità e sogna la Roma mentre Asllani non convince.

La situazione rischia quindi di peggiorare drasticamente durante la prossima estate e quindi la dirigenza nerazzurra inizia a gettare le basi per il calciomercato futuro e per la stagione che verrà. La priorità è quella di trovare un play capace di fare le veci di Calhanoglu e che possa crescere con l’obiettivo un giorno di sostituirlo.

Si guarda all’Argentina, precisamente al Newell’s Old Boys e a Tomas Perez, ma non solo. A stregare i meneghini ci ha pensato Petar Sucic, giovane centrocampista che milita nella Dinamo Zagabria. Sulle sue tracce ci sono diverse compagini e la sua valutazione va dai 12 ai 15 milioni di euro.

Chi è Petar Sucic e perché piace all’Inter

Petar Sucic è un centrocampista croato classe 2003. È alto 183 centimetri ma è dotato di una buona qualità tecnica e al momento ha un contratto con la Dinamo Zagabria fino al 2028. Sta recuperando da un infortunio, una frattura al metatarso del piede, ma quando tornerà lo farà per mettersi in mostra ancor di più.

Non lo si deve confondere con Luka Sucic, suo cugino, che in estate si è trasferito dal Salisburgo alla Real Sociedad. Per Simone Inzaghi sarebbe un innesto importante dato che potrebbe contare su un giocatore giovane ma anche pronto per giocare su determinati palcoscenici.