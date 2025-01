Calciomercato Inter, Frattesi non si muove: la risposta dei nerazzurri (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)-interdipendenza.net

Il calciomercato è aperto e l’Inter deve prestare attenzione ad alcune situazioni, soprattutto a quella di Frattesi che negli ultimi giorni è stato accostato frequentemente alla Roma. La dirigenza, però, non sembra volersi privare del centrocampista a gennaio, ecco cosa filtra e la posizione del club.

Calciomercato Inter, Frattesi non si muove

L’Inter deve smaltire in fretta la batosta subita per mano nel Milan in Supercoppa Italiana, un 3-2 in rimonta che lascia l’amaro in bocca e anche qualche giocatore in infermeria. Calhanoglu è uscito per infortunio e ora si spera che recuperi in fretta, ma nel frattempo la dirigenza deve pensare anche al calciomercato.

Negli ultimi giorni è emerso il malumore di Frattesi, il quale vorrebbe giocare di più e che avrebbe individuato nella Roma la squadra giusta per poterlo fare. Un legame affettivo importante tra lui e i giallorossi che rischia di smuovere il mercato dei meneghini.

Sembrava potesse esserci uno spiraglio per una sua eventuale partenza, ma ora la dirigenza sembra aver puntato i piedi. Il centrocampista non si muoverà da Milano durante questa sessione di trasferimenti, salvo una proposta indecente da parte della Roma.

Si parla di una cifra superiore ai 40 milioni di euro, questo servirebbe per far traballare Marotta, altrimenti Frattesi rimarrà all’Inter.

Mercato Inter, per Frattesi se ne riparla in estate

Se a gennaio sarà difficile vedere Frattesi partire, ci sono molte più possibilità di una cessione durante la sessione estiva di calciomercato. L’Inter non può garantirgli più minutaggio, almeno per il momento, e lui ha una crescita e un talento da preservare.

Il richiamo della Roma è forte, anzi, fortissimo, la cifra è però quella scritta in precedenza e servirà quindi uno sforzo economico non indifferente. Ci sarà tempo e modo per discuterne, ma Frattesi potrebbe salutare i nerazzurri.