Il calciomercato ha aperto i battenti e l’Inter ragiona sulle prossime mosse. Deve però prestare attenzione alla situazione legata a Frattesi, nelle ultime ore al centro dei rumors e che sembra finito nel mirino della Roma di Ranieri. I nerazzurri hanno fissato il prezzo del cartellino, ecco quanto chiedono per il centrocampista.

Calciomercato Inter, per Frattesi nessuno sconto: ecco quanto vale

Frattesi non sta trovando molto spazio sotto la guida di Simone Inzaghi, i malumori crescono e il giocatore vorrebbe trovare una nuova sistemazione. Potrà accadere già a gennaio? Difficile, ma non impossibile, il calciomercato regala sempre grandi sorprese, anche a gennaio quando compiere acquisti è più difficile rispetto che in quello estivo.

La Roma vorrebbe un nuovo centrocampista per aumentare la qualità del reparto e sarebbe ben contenta di accogliere il nerazzurro nella Capitale, ma la dirigenza dell’Inter non farà sconti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per il cartellino si parte da una richiesta pari a 45/50 milioni di euro.

Un costo elevatissimo che in questo momento i giallorossi non possono sostenere, a meno che non si proceda con cessioni illustri. Non solo, Marotta non vorrebbe privarsene a metà stagione, le partite sono tante e c’è bisogno di tutti, compreso Frattesi.

Mercato Inter, Frattesi e l’intreccio con Pellegrini

Da un lato Frattesi, dall’altro Pellegrini. Entrambi vorrebbero partire e sono finiti l’uno nel mirino della squadra dell’altro. L’Inter è interessata a Pellegrini, ma la volontà è quella di portarlo a Milano nella sessione estiva di mercato.

Uno scambio più conguaglio da parte della Roma potrebbe essere una soluzione, ma per il momento il tutto si limita solamente a una mera suggestione. Chiaro è che l’asse tra Milano e la Capitale è caldo e apertissimo, staremo a vedere se ci regalerà qualche sorpresa.