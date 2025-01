Calciomercato Inter, si accende Frattesi-Roma: ma non ora

I nerazzurri sono già al lavoro in vista della Finalissima di Supercoppa Italiana contro una tra Juventus e Milan, e in programma lunedì 6 gennaio. Oltre alle cose di campo, in casa Inter imperversa il calciomercato e la situazione relativa a Davide Frattesi e col centrocampista in odore di cessione.

Un ottimo avvio di 2025 per l’Inter: i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto 2-0 l’Atalanta di Gasperini e sono la prima squadra qualificata per la finale della Supercoppa Italiana 2025. Ora i Campioni d’Italia in carica aspettano la vincente di Juventus-Milan (in campo stasera alle 20:00) per sapere chi sarà la rivale nell’ultimo atto.

Calciomercato Inter, la Roma fa sul serio per Frattesi: il club non blinda il giocatore, ma esclude una tempistica e un’ipotesi

In attesa di capire se l’Inter riuscirà a portarsi via il primo trofeo della stagione, in questi primi giorni del nuovo anno a tenere banco è il calciomercato e la sessione invernale di trasferimenti. Il club meneghino non dovrebbe fare grandi operazioni, ma la notizia recente di un possibile addio già in questa finestra di mercato per Davide Frattesi ha attirato l’attenzione.

Il centrocampista classe 1999 dell’Inter è stanco di essere considerato solo una riserva e vorrebbe maggior spazio. Frattesi è un giocatore importante nella rosa nerazzurra, ma non è un titolarissimo della formazione di Simone Inzaghi, che in stagione si è quasi sempre affidato agli inamovibili di mediana Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Solo 4 presenze da titolare su 14 partite giocate in campionato per Frattesi (con 3 gol all’attivo) e un ruolo da riserva di lusso che all’ex Sassuolo inizia a stare abbastanza stretto.

La Roma su Frattesi, ma discorsi rinviati a giugno. L’Inter dice no a Pellegrini

Quello che si può dire con certezza è che l’interesse della Roma verso Frattesi è reale e concreto. Il club giallorosso ha intercettato il disagio della mezzala dell’Inter e vorrebbe provare il colpo già a gennaio, garantendo al calciatore un posto da quasi titolare nella squadra allenata da Claudio Ranieri.

Dal lato Inter il club nerazzurro non chiude le porte ad una cessione di Frattesi, ma non per gennaio. I nerazzurri infatti non vorrebbero privarsi ora di un calciatore di valore e al momento hanno respinto l’approccio della Roma, che dovrebbe presentarsi con un’offerta fuori mercato (almeno sui 40 milioni di euro) in questo mese per aprire spiragli e senza inserire in uno scambio il profilo di Lorenzo Pellegrini, elemento che non interessa ai nerazzurri.

Spiragli che però si potrebbero aprire con più calma in estate, con i giallorossi che in quel caso sarebbero sicuramente in pole position per l’acquisto dell’attuale centrocampista dell’Inter.