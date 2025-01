Mercato Inter, Frattesi alla Roma? Molto più di una suggestione

Davide Frattesi sogna la Roma e apre nuove suggestioni di mercato per l’Inter. Il giocatore non è felice del poco minutaggio avuto a disposizione e vorrebbe trasferirsi nella squadra che lo ha reso grande. Ecco che cosa può accadere nei prossimi giorni e quali sono gli scenari.

Calciomercato Inter, Frattesi aspetta la Roma

Dopo che nella scorsa stagione ha giocato poco ed è entrato in campo principalmente come riserva, ci si aspettava che il minutaggio di Frattesi sarebbe aumentato in quella in corso, ma le cose non stanno decisamente migliorando. Quando partecipa alla partita è quasi sempre decisivo, offre prestazioni positive e dà tutto per la maglia, ma la titolarità scarseggia.

Con la maglia nerazzurra è chiuso da Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, i tre titolarissimi di Simone Inzaghi, e fino a qui non ha mai usato una parola fuori posto. Tutto però ha un limite, compresa la pazienza e quella del centrocampista azzurro sta per finire.

Sogna di tornare alla Roma, nella squadra che lo ha portato fino al mondo dei grandi e spera di poterlo fare già in questa sessione di mercato. Non sarà però semplice dato che l’Inter non farà sconti. I meneghini lo hanno pagato più di 30 milioni di euro e difficilmente accetterebbero offerte inferiori. Frattesi non si è puntato, accetterebbe anche di rimanere, ma la sua volontà è quella di giocare di più anche a costo di partire.

Scambio Frattesi-Pellegrini?

Frattesi è scontento all’Inter, Pellegrini lo è alla Roma ed entrambi piacciono ai rispettivi tecnici. Ecco che quindi si potrebbe aprire un difficile ma interessantissimo intreccio di mercato che prevederebbe uno scambio dei due più un eventuale conguaglio economico.

Un’operazione complicata che per il momento rimane una suggestione, ma il calciomercato come sempre potrebbe regalare grandi sorprese.