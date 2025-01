Il calciomercato è ufficialmente aperto e l’Inter presta attenzione alle mosse in uscita. Arnautovic e Correa potrebbero partire, ma solo a fronte di un’offerta congrua che aggradi loro e il club, ecco la situazione e il punto sulle ultime notizie.

Calciomercato Inter, Arnautovic e Correa pronti alla partenza

Il reparto offensivo dell’Inter è forte e coperto, composto in questo momento da ben cinque giocatori che si devono contendere in ogni partita solo due posti. Ci sono i titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram, il primo sostituto, ovvero Taremi e infine le ultime rotazioni: Arnautovic e Correa.

Due giocatori legati dallo stesso destino, in scadenza di contratto a giugno 2025 e con un piede già distanti da Milano. L’Inter sarebbe disposta a privarsene già a gennaio e alcune squadre sono interessate, come il Torino per l’austriaco ad esempio, ma il loro ingaggio è alto e proibitivo per molti club.

Insomma, servirebbe uno sforzo da parte loro per abbassarsi lo stipendio, in questo modo potrebbero giocare con più continuità senza essere relegati continuamente alla panchina. Ora il mercato è aperto e le occasioni per trattare non mancheranno, ma i due partiranno solamente se le condizioni glielo consentiranno altrimenti si libereranno a zero al termine della stagione.

Mercato Inter, chi sostituisce Correa e Arnautovic

Se Correa e Arnautovic dovessero salutare l’Inter in questa sessione di calciomercato, allora Marotta dovrebbe andare alla ricerca di un nuovo profilo per completare il reparto. Allo stato attuale delle cose, però, non sembrano esserci i presupposti per una partenza congiunta.

In sostanza, se dovesse salutare uno solo dei due con buona probabilità i meneghini non si muoverebbero sul mercato. La situazione cambierà inevitabilmente nel corso della prossima estate, il loro contratto non verrà rinnovato e quindi la dirigenza si muoverà per portare a Milano nuovi giocatori.