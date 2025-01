Calciomercato Inter, la Roma su Frattesi: ipotesi di scambio

Tra poche ore i nerazzurri affronteranno l’Atalanta nel match valido per la prima semifinale delle Final Four della Supercoppa Italiana 2025. Non solo campo ma anche calciomercato per l’Inter, con il club alle prese con l’interesse della Roma verso Davide Frattesi.

L’Inter apre il proprio 2025 con una grande partita e che può valere una finale. Scontro con l’Atalanta a Riyad in Arabia Saudita nela prima semifinale della competizione (per la seconda volta con il formato delle Final Four) e che oltre alle due squadre nerazzurre vede partecipare anche il Milan e la Juventus, che saranno impegnate domani sera nella seconda semifinale.

Calciomercato Inter, Frattesi dice addio? Davide vuole giocare di più e su di lui c’è la Roma. Ai nerazzurri soldi più un giocatore?

Queste le priorità di campo, ma da ieri è iniziato ufficialmente anche il mercato di gennaio. Una sessione invernale o di riparazione che salvo clamorosi colpi di scena o emergenze impreviste, non dovrebbe riguardare l’Inter. I nerazzurri non dovrebbero compiere nessuna operazione nè in entrata nè in uscita (si spera in qualche approccio per Correa ed Arnautovic ma è complicato…). Oggi però l’ambiente Inter è stato “scosso” dalla notizia riportata da Il Corriere dello Sport, circa il malcontento del centrocampista nerazzurro Davide Frattesi.

La mezzala classe 1999 in forza all’Inter vorrebbe infatti giocare di più e avere minutaggio maggiore, e non accetterebbe più di buon grado di essere la prima riserva a centrocampo. Poche le chance da titolare per Frattesi, sceso in campo dall’inizio in Serie A solo quattro volte su quattordici e restando per tre volte (contro Napoli, Parma e Lazio) in panchina per tutta la partita. Le cose sono andate meglio in Champions League, dove il centrocampista è partito titolare tre volte su cinque.

La Roma si accende per Frattesi. Nella trattativa può rientrare Pellegrini?

Una situazione da monitorare con attenzione, e con la Roma che si sarebbe fatta avanti su Frattesi. I giallorossi cercano nuovi innesti per raddrizzare la stagione e il centrocampista nerazzurro potrebbe essere il colpo ideale, e con i capitolini che potrebbero garantirgli un posto da quasi titolare. Una trattativa che potrebbe coinvolgere Lorenzo Pellegrini, mezzala della Roma e che come Frattesi sta trovando poco spazio ai giallorossi nonostante l’arrivo di Ranieri in panchina.

Difficile che la situazione si sblocchi già in questa sessione di gennaio, ma è possibile che i due club possano iniziare comunque a costruire una trattativa. L’Inter non chiude all’eventuale addio di Frattesi, ma oltre allo scambio di contropartite tecniche con Pellegrini chiederebbe anche un corrispettivo economico da concodare tra le due società.