Inter, Nico Paz è il futuro: ecco quanto vale e cosa filtra

Oggi il calciomercato apre i battenti e le squadre possono provare a effettuare i primi colpi. L’Inter pensa a Nico Paz, anche se non sarà semplice strapparlo al Como e inizia a tessere la tela per la sessione estiva di trasferimenti. Ecco la sua valutazione e l’intreccio con il Real Madrid.

Calciomercato Inter, Nico Paz nel mirino: ecco quanto vale

L’Inter pensa al presente ma soprattutto al futuro, con l’obiettivo di muoversi sul mercato per fornire a Simone Inzaghi giocatori all’altezza e in grado di dare il cambio generazionale desiderato dalla società. In questo contesto, un nome emerge su tutti: Nico Paz.

Il centrocampista offensivo del Como ha impressionato tutti per qualità e continuità nelle sue prestazioni, ora su di lui si sono posati gli occhi di diversi top club e per la squadra di Fabregas non sarà semplice trattenerlo. Il Milan lo desidera, ma anche l’Inter e le due milanesi dono pronte a darsi battaglia.

C’è però un grande problema, in tutto questo bisogna capire che cosa vuole fare di lui il Real Madrid. I Blancos hanno ceduto il giocatore ma hanno inserito una clausola sulla recompra che gli consente di acquistarlo per 12 milioni di euro.

Molto probabilmente la eserciteranno, per poi capire se tenerlo in Spagna o se cederlo altrove. La sua valutazione, in caso di cessione, dovrebbe essere di circa 25 milioni di euro.

News Inter: Nico Paz è molto più di una suggestione

L’Inter ha un legame molto particolare con i calciatori argentini, vedi Lautaro Martinez, e questo potrebbe giocare a suo favore. Qualche discorso c’è già stato tra le parti, ma per il momento solamente in forma ufficiosa. Nico Paz concluderà la sua stagione con il Como, solo successivamente partirà.

Un suo passaggio al Real Madrid è molto probabile, spetterà poi ai Blancos decidere che cosa fare e a chi cederlo. I nerazzurri sono interessati e potrebbero presentare un’offerta, staremo a vedere se riusciranno a superare la concorrenza.