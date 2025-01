Napoli-Inter è la vera lotta Scudetto: l'Atalanta rallenta, Juve e Milan non pervenute (Photo by Paola Garbuio /Lapresse)-interdipendenza.net

L’Inter batte il Venezia con il risultato di 1-0 e continua la sua marcia in campionato. Deve però fare i conti con la concorrenza agguerritissima del Napoli che al momento ricopre la prima posizione in classifica. Sarà testa a testa tra Simone Inzaghi e Antonio Conte? Analizziamo la situazione e vediamo chi parte in vantaggio.

Napoli-Inter, testa a testa per lo Scudetto: chi è in vantaggio?

Ai nastri di partenza l’Inter era chiaramente la favorita, dopo aver vinto lo Scudetto nella passata stagione era chiamata a confermarsi e per il momento sta rispettando le aspettative. 18 partite disputate, 13 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta per un totale di 43 punti.

Per il momento non ricopre la prima posizione di classifica dato che il Napoli è in vetta a quota 47. C’è però un dato da tenere in considerazione, i nerazzurri hanno due partite da recuperare. Proprio in virtù di questo ci potrebbe essere il sorpasso, anche se ovviamente le sfide si dovranno vincere sul campo, proprio come successo contro il Venezia.

Poco più indietro c’è l’Atalanta che insegue con 42 punti, ma che nelle ultime settimane sembra aver rallentato la sua marcia. Considerando però la grande quantità di partite in cui sarà impegnata l’Inter, che deve giocare anche in Coppa Italia e Champions League, il Napoli sembra la squadra avvantaggiata per la vittoria finale.

Serie A, male Milan e Juventus

C’erano molte aspettative anche su Juventus e Milan, che proprio come l’Inter avrebbero dovuto quantomeno lottare per lo Scudetto. La distanza è però siderale dalle squadre che precedono, e infatti hanno totalizzato 33 punti i bianconeri e 28 punti i rossoneri.

Una difficoltà estrema a trovare la vittoria e sostanzialmente due rose non adeguate per fronteggiare tre competizioni contemporaneamente, più la Supercoppa. Salvo rimonte poco probabili, dovrebbero essere fuori dalle papabili vincenti.