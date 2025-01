Coppa Italia, date e orari dei quarti di finale: c’è la data dell’Inter

L’Inter si prepara ad un periodo di fuoco e fitto di impegni tra tutte le competizioni, con i nerazzurri che tra gennaioe febbraio giocheranno quasi ogni tre giorni sulle tre competizioni (Serie A, Champions League e Coppa Italia).

Una prima parte di 2025 che si preannuncia davvero impegnativa ed estenuante per l’Inter. I nerazzurri si preparano già a tornare in campo mercoledì sera contro il Bologna a San Siro, nella sfida valida per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. Dalla sfida contro i rossoblu in poi e fino a marzo, la squadra di Inzaghi dovrà sostanzialmente giocare ogni 72 ore (come gran parte delle squadre impegnate su più fronti), e dovendo andare a gestire con estremo raziocinio e lucidità le forze e le rotazioni dell’intero organico.

Coppa Italia, programmati i quarti di finale: Inter-Lazio il 25 o il 26 febbraio. Sfida ai biancocelesti prima del big match col Napoli del 2 marzo

Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti le date e gli orari dei quarti di finale di Coppa Italia 2024/2025, con l’Inter che si è qualificata a tale turno dopo aver eliminato l’Udinese agli ottavi. I nerazzurri affronteranno a San Siro la Lazio, e la sfida è stata programmata nella seconda finestra di date e in due possibili slot: o martedì 25 febbraio o mercoledì 26 febbraio.

Data ancora da chairire in via ufficiale e che sarà certificata solo dopo la fine della Fase Campionato della UEFA Champions League, dove i nerazzurri devono ancora disputare due partite fondamentali (contro Sparta Praga e Monaco) per provare a qualificarsi direttamente tra le prime otto e quindi agli ottavi di finale ed evitandosi quindi il turno di Play off che andrebbe a giocarsi l’11-12 febbraio (gara d’andata) e 18-19 febbraio (gara di ritorno). Il quarto di finale contro la Lazio sarà disputato dopo la sfida casalnga contro il Genoa in campionato e prima della supersfida al Maradona contro il Napoli, in programma il 2 marzo. In caso di passaggio del turno, l’Inter affronterà in semifinale la vincente di Milan-Roma.

Date e orari dei quarti di Coppa Italia

Martedì 4 febbraio 2025, ore 21:00, ATALANTA BOLOGNA

Mercoledì 5 febbraio 2025, ore 21:00, MILAN-ROMA

Martedì 25 o mercoledì 26 febbraio 2025, ore 21:00, INTER-LAZIO

Martedi 25 o mercoledì 26 febbraio 2025, ore 21:00, JUVENTUS-EMPOLI