Inter, infortunio Mkhitaryan: le condizioni del giocatore

Dopo aver archiviato la sofferta ma importante vittoria contro il Venezia, l’Inter è subito concentrata verso il prossimo impegno di campionato contro il Bologna e valido per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. Emergenza in casa Inter per quanto riguarda gli infortuni.

L’Inter ha superato con un mix tra forza mentale e sofferenza la delusione di Riyad, e con i nerazzurri che hanno strappato un fondamentale 1-0 contro i veneti e che è valso il secondo posto in classifica e il sorpasso all’Atalanta. Mercoledì una gara molto difficile contro un Bologna molto in forma, ma che può valere il -1 dal Napoli capolista e con la squadra di Conte che ieri ha riallungato a +4 con il successo 2-0 sul Verona.

Inter, infortunio per Mkhitaryan. L’esito degli esami: elongiazione alla coscia sinistra. Salta il Bologna, lieve speranza per l’Empoli

Partita importante e con l’Inter che però deve far fronte ad alcune assenze importanti. Ieri contro il Venezia l’emergenza è stata palese con ben cinque giocatori indisponibili. Le cose dovrebbero migliorare in vista della sfida contro i rossoblu, ma è certo il forfait di Henrikh Mkhitaryan, con il centrocampista armeno che è rimasto out contro il Venezia dopo un affaticamento rimediato nella giornata di venerdì.

In data odierna la mezzala ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lieve elongiazione agli adduttori della coscia sinistra. Parziale sospiro di sollievo per i nerazzurri: lo stop non è serio e verrà valutato quotidianamente, ma il giocatore non sarà a disposizione contro il Bologna e non verrà rischiato. Difficile ma non impossibile il rientro già per la sfida in programma domenica 19 gennaio contro l’Empoli e valida per la ventunesima di campionato.