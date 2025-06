Domani sera (ore 21.00) italiane, l’Inter affronterà il Fluminense nell’ottavo di finale del Mondiale per Club. Nerazzurri favoriti per il passaggio del turno complice anche una condizione in netta crescita come dimostrato nel match contro il River Plate vinto 2-0. Chivu deve fare i conti con il problema di Pio Esposito. L’attaccante, grande protagonista nell’ultima sfida del girone, è in forte dubbio. Per i nerazzurri però ci sta un’altra difficoltà in vista della partita di domani e parliamo delle condizioni meteo. Inter-Fluminense è infatti a rischio.

Il problema riguarda l’allerta fulmini prevista dalle 12 alle 16 e la partita inizierà alle 15 locali. Situazione dunque da monitorare e che potrebbe fa slittare l’inizio del match. Il protocollo. il “Seek Cover Protocol”, è chiarissimo in questi casi: qualora fossero rilevati fulmini nel giro di 12.7 km dallo stadio, l’evento viene sospeso così da mettere in sicurezza anche gli spettatori. Una norma che sta creando non pochi problemi, in questo Mondiale per Club, per quanto riguarda il regolare svolgimento dei match.

Inter-Fluminense a rischio: il caso Benfica-Chelsea preoccupa

L’ultima partita sospesa per maltempo è stata quella tra Benfica e Chelsea con i blues che hanno vinto 4-1 aggiudicandosi la qualificazione ai quarti di finale. Il match è stato interrotto a 4 minuti dalla fine, proprio per allerta meteo. Si è ripreso a giocare dopo due ore e, nel finale del match, Maresca ha espresso tutto il suo disappunto per quanto successo nel corso di un match durato, nel complesso, più di quattro ore.