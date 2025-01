Calciomercato Inter, Zalewski sostituisce Buchanan: le cifre

Continua il calciomercato dell’Inter, la dirigenza nerazzurra non vuole diminuire il valore della propria rosa, né a livello qualitativo né a livello numerico e con Buchanan pronto alla partenza sta sondando Zalewski per sostituirlo. Ecco a che punto è la trattativa tra i nerazzurri e la Roma.

Calciomercato Inter, Zalewski obiettivo reale: le ultime

Ormai è quasi fatta per la cessione di Buchanan, l’esterno canadese vuole giocare di più e potrebbe trovare il trasferimento, probabilmente al Villareal. Ecco che con tre competizioni da disputare Simone Inzaghi avrebbe bisogno di un ulteriore rinforzo, per non trovarsi scoperto in quella zona del campo in caso di necessità.

I nerazzurri hanno messo al vaglio diversi giocatori, ma la pista più calda è quella che porta a Zalewski della Roma. Il classe 2002 è in rotta con la società e vuole trasferirsi prima di andare in scadenza di contratto, obiettivo che ha anche la dirigenza giallorossa.

Sulle sue tracce c’è da tempo il Marsiglia, che lo vorrebbe prelevare a titolo definitivo in questi ultimi giorni di mercato. Il giocatore vorrebbe però rimanere in Serie A e chiaramente è fortemente stuzzicato dalle lusinghe dell’Inter, sarebbe infatti pronto a giocarsi le sue chance in una squadra in cui la concorrenza è altissima.

I nerazzurri lo vorrebbero però in prestito, questo comporta che il giocatore e il club capitolino trovino un accordo per il rinnovo. Insomma, se ne discuterà, la volontà di chiudere c’è ma ci sono anche dei limiti.

Zalewski apre la strada a Frattesi? Cosa filtra

Frattesi dovrebbe giocare dal primo minuto in Champions League, ma la sua volontà ormai è chiara a tutti: trasferirsi alla Roma. Ecco che questa operazione che porterebbe Zalewski all’Inter potrebbe aprire nuovamente il dialogo, magari con l’inserimento di Cristante. Tra i due club c’è molta carne al fuoco, staremo a vedere che cosa accadrà.