Biraghi torna all’Inter? La nuova idea della dirigenza nerazzurra

Marotta e Ausilio sono alla ricerca di un esterno da regalare a Simone Inzaghi per rimpolpare la rosa, soprattutto in vista della partenza di Buchanan. L’Inter sta pensando di riportare a Milano Cristiano Biraghi, un giocatore che proviene proprio dal settore giovanile nerazzurro. Sarà questo il colpo di mercato last minute?

Inter, spunta l’idea Biraghi per le corsie

Continua il calciomercato dell’Inter, che tra la partita di Champions con il Monaco e il derby con il Milan rimane attenta ai colpi in entrata e in uscita. Buchanan ha ormai le valige pronte ed è prossimo alla partenza, direzione Villareal.

I nerazzurri devono quindi sostituirlo e in un primo momento sembrava esserci un solo nome: Zalewski. L’esterno giallorosso è in uscita e ha rifiutato la destinazione Marsiglia, aspetta una squadra di Serie A ed ecco che i nerazzurri potrebbero affondare il colpo.

Il giovane capitolino, però, non è l’unico sulla lista di Marotta e Ausilio. Nelle ultime ore hanno preso piede le voci che vedono un interessamento da parte dell’Inter nei confronti di Cristiano Biraghi, una vecchia conoscenza dei meneghini. L’ex capitano della Viola è stato messo fuori rosa dalla Fiorentina ed è quindi definitivamente fuori dal progetto.

Sarebbe di conseguenza un acquisto praticamente a budget zero che servirebbe per rimpolpare la banda di sinistra, permettendo a Dimarco di riposare un po’ di più e a Carlos Augusto di sostituire più spesso Bastoni.

I pro e i contro dell’operazione

Analizzando questa operazione di mercato, si può tranquillamente dire che i pro non mancherebbero. Il terzino della Fiorentina ha un sinistro prelibato, ha molta esperienza e ha la giusta personalità per gestire la pressione. Inoltre, in questo periodo non sta giocando di conseguenza accetterebbe volentieri il ruolo da gregario.

Tra i contro, invece, si deve necessariamente dire che non è un giocatore che farebbe fare il salto di qualità alla squadra, ma è necessario avendo un Dimarco così in forma?