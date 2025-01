Calciomercato Inter, Arnautovic nel mirino della Fiorentina: i dettagli

Manca poco alla chiusura del calciomercato e l’Inter deve prestare attenzione alle eventuali uscite dell’ultimo minuto. La Fiorentina è a caccia di un attaccante e avrebbe messo nel mirino Marko Arnautovic, ecco le ultime novità e che cosa sta accadendo.

Calciomercato Inter, la Fiorentina piomba su Arnautovic

È stata una serata speciale quella di ieri sera per l’Inter che è riuscita a vincere contro il Monaco assicurandosi un posto tra le prime otto in Champions League. Una partita in cui è tornato a brillare Lautaro Martinez, ormai completamente rinato, e in cui tutto è andato secondo i piani.

Il fronte offensivo nerazzurro è forte, compatto e completo e non è un mistero che al suo interno ci sia qualche esubero. Uno di questi è Marko Arnautovic, un attaccante molto utile ma che con il passare del tempo è finito sempre più indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi, chiuso dal Toro e da Thuram senza contare l’innesto di Taremi.

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante per poter far respirare all’occorrenza Kean, ed ecco che ha messo nel mirino proprio l’esperta punta austriaca. La dirigenza meneghina è pronta ad ascoltare una possibile offerta, con la consapevolezza che a fronte di una cifra giusta potrebbe lasciarlo partire, ma ci sono comunque delle problematiche.

Arnautovic-Fiorentina, il nodo ingaggio

Arnautovic farebbe molto comodo alla Fiorentina, porterebbe esperienza all’interno di uno spogliatoio giovane e potrebbe trovare anche un maggior minutaggio. Kean è praticamente insostituibile, ma la Viola è impegnata su più fronti e c’è quindi spazio per tutti.

Ecco che all’apparenza sembra un affare che soddisfa tutti, Inter compresa che lo perderà a zero durante il prossimo giugno. C’è però un grosso ostacolo, ovvero l’ingaggio di 2,5 milioni di euro che percepisce Arnautovic. Per trasferirsi dovrà necessariamente abbassare le sue pretese.