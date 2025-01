Calciomercato Inter, Zalewski si avvicina: può arrivare l’ok da Roma

Ci sono novità a proposito del calciomercato dell’Inter, Zalewski è sempre più vicino, ha già dato l’ok alla dirigenza nerazzurra e ora sta trattando con la Roma. Si attende solamente l’ok da parte dei capitolini e successivamente arriverà la fumata bianca. Ecco le ultime sull’operazione.

Calciomercato Inter, progressi per Zalewski: le ultime

Non ci sono stati grandi colpi nel calciomercato invernale per quanto riguarda l’Inter, quantomeno in entrata. La rosa è forte, lo ha dimostrato spesso e ha le carte in regola per arrivare in fondo in tutte le competizioni. Detto ciò, la dirigenza non è rimasta ferma e ha osservato con attenzione le varie occasioni.

Tra queste c’è sicuramente Zalewski, esterno della Roma con cui il giocatore ha ormai ha chiuso i rapporti. A giugno andrà in scadenza e il Marsiglia aveva proposto un acquisto a titolo definitivo, ma lui ha rifiutato. Il motivo? Le lusinghe dei nerazzurri che lui ha preferito a quelle transalpine, preferendo rimanere in Serie A rispetto che in Ligue 1.

Il giocatore ha già dato l’ok a Marotta e ad Ausilio, ma deve prima trovare l’accordo per il rinnovo con il club capitolino, così da poter partire in prestito, ovvero nell’unico modo in cui Oaktree ha dato il consenso. La Roma non vuole perderlo a zero, questo è chiaro e per questo motivo, messa alle strette, potrebbe accettare nella speranza che Zalewski acquisisca valore.

Mercato Inter, cosa manca per chiudere per Zalewski

A piccoli passi le distanze sia accorciano, l’Inter propone un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, la Roma potrebbe accettare dato che l’obbligo è un miraggio. In questo modo i nerazzurri andrebbero a pagare l’ingaggio e i giallorossi risparmierebbero qualcosina, nella speranza che poi il riscatto avvenga e che il giocatore si accasi a Milano a titolo definitivo tra un anno.