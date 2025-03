100 milioni entro il Mondiale per Club: Marotta, la spesa è folle | Tre colpi per portarsi a casa il titolo

L’Inter vuole chiudere il mercato in entrata prima del Mondiale per club, pronto un maxi investimento con un colpo per reparto

Mentre in campo l’Inter è ancora in corsa in tre competizioni, la dirigenza è al lavoro per programmare la campagna acquisti della prossima estate. Un anno fa i nerazzurri hanno deciso di mantenere la colonna vertebrale dell’organico. Con il cambio di proprietà avvenuto a giugno si è preferito rinnovare alcuni contratti e mettere a segno solo qualche colpo di prospettiva.

Gli americani Oaktree sono pronti per investire nel rinforzare una rosa che è già competitiva in ogni reparto. In attacco l’unico certo della riconferma è capitan Lautaro Martinez che è tornato a una media realizzativa da protagonista dopo un inizio di stagione sottotono, dovuto anche da un rientro in gruppo tardo a causa della Copa America, vinta con l’Argentina. Dovrebbe ancora far coppia con Marcus Thuram, a meno di offerte irrinunciabili.

Pronti a lasciare Appiano Gentile sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa, il cui contratto con i nerazzurri scade a giugno, con entrambi che si svincoleranno. Rientreranno, invece, dal prestito Valentin Carboni e Pio Esposito, che saranno testati nel corso del ritiro estivo e che potrebbero restare in pianta stabile in prima squadra come seconde linee.

Ma questo non basta. La dirigenza pensa a un colpo per reparto, anche prima di partire per l’America in vista della partecipazione alla edizione inaugurale del Mondiale per club, competizione che può fruttare molto dal punto di vista economico, con ricavi in caso di vittoria e a livello di merch.

L’Inter e il colpo in attacco, con lui il futuro è assicurato

L’Inter vorrebbe pescare dal Bologna, a prescindere dall’eventuale conferma degli emiliani in Champions, con la squadra di Vincenzo Italiano che, nell’ultimo turno di campionato, ha scavalcato la Juventus al quarto posto ed è in un ottimo stato di forma.

Piace molto Santiago Castro, autore di 11 reti e 9 assist, degno erede di Zirkzee. Il giovane argentino ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale e potrebbe fare coppia con Lautaro, testando così il possibile feeling. Il classe 2004 ha dimostrato, nel suo primo anno in Italia, di avere numeri e giocate da potenziale fuoriclasse.

L’Inter pensa a un triplo acquisto dalla squadra più in forma della serie A

La punta potrebbe approdare ad Appiano Gentile grazie a un’offerta di circa 30 milioni, anche se il costo del cartellino è destinato a salire nel rush finale di questa stagione. L’Inter che pensa anche a Beukema, ritenuto un profilo ideale per una difesa che vedrà partire almeno uno tra Acerbi e de Vrij.

Per assicurarsi le prestazioni del centrale serviranno almeno 25 milioni, cifra simile anche per Ndoye, che piace molto a Inzaghi per la duttilità tattica.