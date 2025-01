L’Inter ora può sognare la Champions: è tra le più forti d’Europa

L’Inter vince in Champions League contro il Monaco e strappa il pass per la fase successiva. Un percorso fantastico quello svolto fino a qui dai nerazzurri che partita dopo partita stanno dimostrando di essere una vera e propria corazzata. Ora non ci si può più nascondere, arrivare fino in fondo dev’essere un obiettivo.

L’Inter in Champions fa paura, può arrivare in fondo

Fino a qui nessuno lo aveva detto a voce alta, ma l’Inter ora non può più nascondersi: l’obiettivo Champions è realistico. Dopo una buona partenza di stagione, ma che non aveva stupito gli addetti ai lavori, ora i nerazzurri sono tornati a essere praticamente infermabili.

Un ruolino di marcia ineccepibile in tutte le competizioni, a riprova che la squadra è forte e che può ambire a grandi risultati. I giocatori possono cambiare, ma il risultato in sostanza rimane invariato, come in un’equazione perfetta che alla fine si tramuta in una vittoria.

Non fa specie che l’Inter sia l’unica squadra italiana a essersi qualificata tra le prime otto nel girone unico, dato che anche in campionato ha dimostrato di essere superiore a Milan, Juventus e Bologna, quello che però sorprende è la capacità di adattarsi velocemente al calcio europeo e a qualunque tipo di avversario, modificandosi in modo camaleontico ma sempre funzionale.

L’Inter ritrova Lautaro e i suoi gol

Dopo un periodo di digiuno, Lautaro Martinez è tornato a segnare e ora spaventa tutti. Contro il Monaco ha realizzato una tripletta, a dimostrazione di una forma ritrovata, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Se l’Inter ora può ambire a grandi obiettivi è anche grazie a lui che con Marcus Thuram forma una delle coppie più forti di tutto il calcio europeo. La fortuna è tornata a girare dalla sua parte e il capitano è tornato un killer implacabile.