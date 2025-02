Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, match in programma alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi e valevole per il recupero della quattordicesima giornat di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Raffaele Palladino e Simone Inzaghi.

A distanza di 65 giorni dall’interruzione di Fiorentina-Inter a causa del malore occorso al centrocampista dei Viola Edoardo Bove al minuto 16 del primo tempo, la formazione toscana e quella nerazzurra si ritrovano di fronte per giocare i restanti 70 e passa minuti della gara. Per casaulità di calendario, le due squadre si ritroveranno nuovamente di fronte a distanza di 96 ore a campi inversi, per la partita che andrà a chiudere la ventiquattresima giornata di campionato.

Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali del match: Inzaghi conferma la Thu-La, ma ci sono cambi: Barella, Dimarco e Pavard in panchina. Chance per Bisseck e Frattesi. Viola col 3-4-2-1 e con Kean unica punta

Data la particolarità della partita e dato che si tratta di una prosecuzione di una gara già iniziata, la Fiorentina non potrà contare sui nuovi acquisti del mercato di gennaio in quanto la squadra Viola può solo schierare giocatori tesserati prima del 1 dicembre. Sono out quindi elementi come Folorunsho, Zaniolo, Fagioli, Pablo Marì e Ndour. Mentre è a disposizione Pietro Comuzzo, che salterà per squalifica la gara di ritorno. Fiorentina che si schiera con un inedito 3-4-2-1 con de Gea in porta, difesa con Comuzzo, Pongracic e Ranieri. A centrocampo Gosens e Dodo saranno gli esterni e con Mandragora e Richardson in mezzo al campo. In attacco Beltran e Parisi a supporto di Kean. Forfait dell’ultimo minuto per Gudmundsson.

Stesso discorso in casa Inter, con i nerazzurri che si sono mossi poco a gennaio e devono rinunciare solo al neo arrivo Nicola Zalewski non convocabile per questa partita in quanto non presente in rosa nel tempo del primo match. Paradosso squalifica anche per Denzel Dumfries: l’esterno destro olandese è a disposizione per questa sera, ma salterà la partita di lunedì sempre contro i Viola.

Qualche cambio per i nerazzurri rispetto al Derby. Inter che si schiera col 3-5-2 con Sommer tra i pali, in difesa Bisseck rileva Pavard, mentre sono confermati de Vrij e Bastoni. Cambi anche a centrocampo con Dumfries, Frattesi al posto di Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto che fa rifiatare Dimarco. In attacco ancora Thuram assieme a Lautaro Martinez.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodo, Mandragora, Richardson, Gosens, Parisi, Beltran, Kean.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.