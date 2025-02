Fiorentina-Inter 3-0, crollo al Franchi: Ranieri e Kean mandano KO i nerazzurri

L’Inter perde 3-0 contro la Fiorentina nel match valido per il recupero della quattordicesima giornata di campionato e incappa nel secondo KO in Serie A. Partita disastrosa dei nerazzurri che crollano al Franchi sotto i colpi dei Viola e mancano l’aggancio in vetta al Napoli, restando secondi a 51 punti a -3 dai partenopei. Decisivi il gol nella ripresa di Ranieri e la doppietta di Moise Kean.

La più brutta Inter della stagione cade a Firenze nel recupero della partita interrotta e rinviata a dicembre per via del malore di Edoardo Bove e manca l’aggancio al primo posto del Napoli. Match orribile da parte della squadra di Simone Inzaghi, che mostra tutti i suoi limiti e i suoi difetti dal punto di vista del gioco, tattico e dell’atteggiamento. Partita invece di grande applicazione dei Viola che colgono la terza vittoria di fila e agganciano la Lazio al quarto posto a quota 42.

Partita del Franchi che come da regolamento è ricominciata al minuto 16 e con un fallo laterale a favore della Fiorentina. Viola che a causa di emergenza infortuni e impossibilità di schierare i nuovi acquisti, si compone in campo con un inedito 5-3-2 in fase di non possesso, con Parisi ad agire come mezzala e con la coppia Beltran e Kean in avanti.

Nerazzurri in difficoltà di gioco e fisica. La Viola si chiude e riparte: Dodo e Kean spaventano nella prima frazione

Prima occasione al 20′ per l’Inter. Lautaro riceve sulla trequarti e sgancia il destro, de Gea la vede e manda in corner. La scelta tattica della Viola è quella di schermare e di pareggiare i duelli con i giocatori dell’Inter e cercare di bloccare il palleggio nerazzurro e cercare di fare male in ripartenza. Nerazzurri in difficoltà ad impostare gioco soprattutto con Calhanoglu, con il regista turco marcato da uomo da Beltran, con l’argentino dei Viola che prova a limitare l’azione del centrocampista.

Alla mezzora l’Inter però passa. Corner dalla destra di Calhanoglu, la difesa della Fiorentina spazza ma Bastoni ributta dentro dove pesca la girata di Carlos Augusto che col mancino batte de Gea per l’1-0. Gol però annullato per posizione di fuorigioco del terzino brasiliano. Al 34′ occasione enorme per la Fiorentina: cross perfetto di Parisi dalla sinistra per il colpo di testa a botta sicura di Kean: miracolo di Sommer che con un super riflesso devia il pallone. Al 39′ altro rischio per l’Inter. Kean protegge palla e serve la profondità di Dodo che svernicia Augusto in velocità e entrato in area piazza il destro: palla che esce di pochissimo. Primo tempo che si chiude sullo 0-0. Non una bella prima frazione dell’Inter, squadra in difficoltà a livello di gioco, non pimpante dal punto di vista fisico e che ha rischiato in un paio di situazioni molto pericolose.

L’Inter senza ritmo, gioco e voglia. La Fiorentina apre con Ranieri e punisce con la doppietta di Kean

Minuto 50 occasione per la Fiorentina: lancio lungo dalla difesa con Dodo che spizza di testa per Kean: l’attaccante dei Viola avanza in area ma col mancino spara alto. Inter che continua a manvorare a basso ritmo e a bassa intensità e fatica ad essere pericolosa. Al 60′ la Fiorentina passa: corner dalla sinistra di Mandragora, Ranieri va in anticipo su Frattesi e con un mancino al volo batte Sommer per l’1-0 dei Viola. Al 68′ la Fiorentina raddoppia. Brutta palla persa da Calhanoglu per il pressing di Richardson: palla a Dodò che crossa in area per Kean: colpo di testa dell’attaccante che anticipa Bisseck e batte Sommer per il 2-0. Triplo cambio al 69′ per l’Inter: dentro Dimarco, Barella e Arnautovic e fuori Mkhitaryan, Bastoni e Calhanoglu. Inter totalmente nulla e con all’82’ Inzaghi che lancia dentro Taremi e Asllani per Frattesi e Carlos Augusto. All’89’ la Fiorentina la chiude su un disastro difensivo dell’Inter. Errore in costruzione di Dimarco che non si capisce con Barella: il pallone viene itnercettato da Kean che a porta vuota sigla il 3-0 finale.