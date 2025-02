Milan-Inter 1-1, de Vrij evita la beffa. Nerazzurri sfortunati

L’Inter pareggia 1-1 contro il Milan nel Derby valido per la ventitresima giornata di campionato. Partita letteralmente folle a San Siro, dove i nerazzurri riescono ad evitare la beffa di una sconfitta totalmente immeritata solo nei minuti finali. Primo tempo equilibrato dove è il Milan a sbloccarla a fine frazione con Reijnders. I nerazzurri accerelano nella ripresa ma vengono fermati tre volte dal palo prima di far cadere il muro rossonero solo al 94′ con de Vrij.

Un Derby che non ha deluso le attese emotive e ha regalato spettacolo e palpitazione. Alla fine è un risultato che non serve molto a nessuna delle due squadre per i rispettivi obiettivi, al termine di una Stracittadina dalle due facce. Un primo tempo dove il Milan è riuscito a bloccare il gioco dell’Inter e a colpire i nerazzurri con i propri punti di forza. I nerazzurri ci mettono l’orgoglio e il carattere nel secondo tempo, ma sbattono contro la sfortuna e i pali e il gol arriva solo allo scadere. Inter al secondo posto a 51 punti (con una partita da recuperare), Milan ottavo a 35 punti e con una partita in meno.

Subito una nota tattica da evidenziale con il Milan che si schiera con un 4-4-2. Pulisic è la seconda punta accanto ad Abraham, mentre Musah agisce da ala destra e con Leao come ala sinistra e con Reijnders a supportare in mediana Bennacer. Inter che invece ritrova Calhanoglu in mezzo al campo e nerazzurri che confermano il loro solito 3-5-2.

Due gol annullati nel primo tempo, Reijnders fulmina Sommer

Minuto 7 l’Inter trova il gol. Bella imbucata di Barella per Lautaro in area, che serve l’inserimento a porta sguarnita di Dimarco che appoggia in porta. Rete però annullata per fuorigioco iniziale dell’attaccante argentino. Canovaccio del Derby piuttosto chiaro. L’Inter cerca di prendere vantaggio col solito palleggio, il Milan è accorto e prova a colpire i nerazzurri con azioni fulminanti in velocità e in verticale approfittando di recuperi palla o di errori di costruzione nerazzurri.

Altra curiosità tattica: in fase di non possesso il Milan si schiera con il 4-3-3 dandosi la parità numerica in mezzo al campo e associandosi con la mediana nerazzurra. Reijnders prende Barella, Bennacer scherma Calhanoglu e Musah segue i movimenti di Mkhitaryan. Inter che fatica a palleggiare in mezzo al campo e la squadra di Inzaghi trova sfogo soprattutto o sulle corsie laterali o con gli strappi in rapidità di Thuram.

Minuto 34 altro gol dell’Inter: Barella si inserisce nello spazio di trequarti e crossa basso in area per Lautaro: destro rasoterra che batte Maignan, ma il gol è ancora annullato per offside del centrocampista nerazzurro. Al 38′ occasionissima per il Milan, i rossoneri avanzano sulla trequarti con Reijnders che scarica un destro diretto verso l’incrocio: Sommer vola e alza in corner. Minuto 41 chiusura fondamentale di Pavard che ingaggia un duello in campo aperto con Leao e riesce a fermare l’ala portoghese dei rossoneri che era lanciatissimo dopo un verticale di Reijnders.

Il Milan passa a fine primo tempo. Brutta palla persa di Calhanoglu che si fa soffiare la sfera da Abraham e che inizia la ripartenza letale rossonera. Theo Hernandez sgasa a sinistra e combina con Leao: palla forte dentro, Sommer smanaccia ma la palla resta a centro area dove il più lesto è Reijnders che con un destro ravvicinato trafigge Sommer per l’1-0.

Succede di tutto nel secondo tempo. Altro gol annullato e tre clamorosi pali. La zampata di De Vrij vale il pareggio

Cambio all’intervallo per il Milan con Conceiçao che toglie Bennacer per Alex Jimenez col giovane giocatore che va a prendere il ruolo di esterno destro e con Musah che si sposta in mediana e con i rossoneri che si schierano con un 5-4-1. Inizio ripresa e subito occasione per l’Inter. Il Milan sbaglia in difesa e permette il recupero alto a Thuram: palla in area per Lautaro Martinez che sgancia il sinistro ma Maignan mura la conclusione.

Il canovaccio della ripresa resta simile al primo. Inter che cerca di controllare il match e di riaprirla la partita con le trame di gioco. Milan compatto e solido che prova a colpire in ripartenza e in campo aperto sfruttando la velocità dei suoi interpreti. Al 63′ l’Inter opera un triplo cambio: fuori Pavard, Bastoni e Calhanoglu e dentro Bisseck, Carlos Augusto e Zielinski. Al 64′ l’Inter pareggia: Dumfries sfonda a destra e supera Theo Hernandez: cross dentro per Lautaro che con un destro di prima batte Maignan. Ma per la terza volta per l’Inter il gol è annullato per fallo di Dumfries.

L’Inter spinge e al 67′ crea un’altra occasione. Corner dalla sinistra e stacco di testa di Bisseck a botta sicura che però si stampa sul palo. Ultimi cambi per l’Inter con le uscite di Dimarco e Mkhitaryan per Zalewski (all’esordio in nerazzurro) e Frattesi. Minuto 77 e cambi anche per il Milan dentro Camarda e Terracciano: fuori Abraham e Musah. Minuto 82 l’Inter sbatte ancora sul legno. Corner dalla destra di Barella, Thuram aggancia e gira in porta ma colpisce il palo che nega il gol ai nerazzurri.

Ultimi cambi a cinque dalla fine per il Milan: fuori Leao e Pulisic e dentro Chukwueze e Gabbia per i minuti finali. In pieno recupero terzo palo dell’Inter: Zalewski crossa dalla sinistra: Dumfries va in cielo di testa ma trova ancora il legno. Poco dopo occasionissima ancora per l’Inter. Palla dentro che passa: Dumfries a botta sicura ma c’è il miracolo di Maignan. Al 94′ l’Inter trova l’1-1. L’Inter insiste nell’attaccare. Bisseck scodella in area e trova la sponda di petto di Zalewski che appoggia per de Vrij che da pochi passi insacca in porta il gol del pari con cui finisce il Derby.