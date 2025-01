Lecce-Inter 0-4, dominio e poker nerazzurro al Via del Mare

L’Inter vince 4-0 contro il Lecce nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato. Partita senza storia al Via del Mare, con i nerazzurri che dominano dall’inizio alla fine e si riportano a -3 dalla vetta della classifica e dal Napoli capolista. Match subito in discesa con il gol di Frattesi dopo cinque minuti, amplificato nella prima frazione dalla rete di Lautaro. Nella ripresa arrivano i sigilli di Dumfries e di Taremi su rigore.

L’Inter non molla il Napoli e resta in scia ai partenopei. La squadra di Simone Inzaghi risponde alla super vittoria degli uomini di Conte contro la Juventus e torna al secondo posto a quota 50 punti in classifica, a -3 dalla vetta occupata dai campani e con una partita in meno. Serata senza intoppi per l’Inter, che vince anche con un leggero turnover e dosando le forze in vista dei prossimi e fondamentali impegni della prossima settimana contro Monaco in Champions e contro il Milan in campionato.

Due gol, due annullati e un gol mangiato. L’Inter la indirizza subito nel primo tempo

L’Inter la sblocca subito dopo cinque minuti. Thuram recupera palla in zona trequarti sfruttando un errore di Guilbert e si invola in area. Dribbling sullo stretto del francese che serve a centro area l’inserimento di Frattesi, che a porta vuota deposita il pallone dell’1-0. Doccia fredda per i padroni di casa che però rimangono combattivi e provano subito a reagire al gol subito.

Nerazzurri avanti ma che comunque faticano a manovrare a centrocampo, con Zielinski adattato in regia e con Frattesi che gol a parte è però in difficoltà nella gestione del palleggio. Al 22′ l’Inter si divora il raddoppio. Azione insistita dei nerazzurri, con la palla che arriva sul destro di Thuram nei pressi dell’area piccola ma incredibilmente il francese manda fuori a fil di palo. Al 25′ l’Inter trova il 2-0. Verticale di Lautaro a pescare Thuram nel corridoio: palla facile per Frattesi che spedisce in rete il raddoppio. Ma il gol è annullato per offside, pochi minuti prima i nerazzurri erano andati a rete con Carlos Augusto su assist di Lautaro, anche in quel caso gol tolto per fuorigioco.

Squillo Lecce al 29′ con Dorgu che è caparbio a resistere alla carica di Frattesi e dal limite dell’area sgancia un mancino rasoterra che non esce di molto dal palo protetto da Sommer. Minuto 39 e l’Inter finalmente trova il 2-0. Zielinski recupera palla e serve Lautaro: Il Toro riceve sulla trequarti e scarica un sinistro centrale ma molto potente che buca Falcone per il raddoppio. Il primo tempo si chiude con l’Inter avanti 2-0: reti di Frattesi e Lautaro Martinez.

i nerazzurri la chiudono con un poker. Ancora super Dumfries, Taremi si sblocca in campionato

Cambi all’intervallo. Il Lecce toglie Coulibaly per Ramadani, mentre l’Inter toglie l’ammonito de Vrij per il rientrante Bisseck. Salentini più propositivi rispetto al primo tempo e che approcciano meglio la fase iniziale del secondo tempo. Buona azione in ripartenza del Lecce al 52, con Dorgu che riceve e crossa dalla sinistra: palla dentro per Helagason che gira verso la porta ma non trova lo specchio. Padroni di casa pericolosi al 54′ con Krstovic che riceve e dal limite dell’area calcia un destro potente, che Sommer disinnesca. Inter un po’ pigra e ferma nei primi dieci minuti della seconda frazione di gioco.

Ma l’Inter è super cinica e al 56′ trovalo 0-3. Verticale per Lautaro, che fa una super giocata col tacco e serve l’inserimento in area di Dumfries. Sinistro potente dell’olandese che buca Falcone per il tris nerazzurro. Cambi per Inzaghi: dentro Taremi e Barella e fuori Lautaro e Mkhitaryan. All’ora di gioco l’Inter dilaga: imbucata di Thuram per Frattesi, che viene steso da Falcone. Calcio di rigore per l’Inter affidato a Taremi che non sbaglia e segna lo 0-4 e il suo primo gol in Serie A. Minuto 61 esce anche Dumfrries (che era a rischio diffida per il Derby) per Buchanan. L’ultimo cambio per l’Inter è Asllani per Frattesi.

Minuto 75 si rivede il Lecce. Tiro dalla distanza col destro di Ramadani che mira all’incrocio, vola Sommer che manda in corner. Al 79′ preoccupazione per i nerazzurri dopo un contrasto tra Dorgu e Barella, con il centrocampista nerazzurro che resta accasciato a terra per qualche minuto per una forte botta al ginocchio destro. Dopo essere stato curato dallo staff medico, il centrocampista dell’Inter rientra in campo seppur molto zoppicante. Ultimi minuti di gestione per l’Inter, che domina e vince con un poker al Via del Mare.