Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, match in programma alle ore 18:00 al Via del Mare e valevole per la ventiduesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Marco Giampaolo e Simone Inzaghi.

Missione rincorsa per l’Inter. Il Napoli continua a vincere e a rimanere in testa alla classifica e obiettivo dei nerazzurri è tornare a -3 dalla squadra partenopea e continuare la lotta Scudetto, all’interno di una settimana che si apre con la trasferta pugliese e che si chiuderà con il Derby e con in mezzo la fondamentale sfida Champions contro il Monaco.

Lecce-Inter, le formazioni ufficiali del match: La Thu-La in attacco, a centrocampo ci sono Frattesi e Zielinski. Salentini con Dorgu, in attacco guida Krstovic

Padroni di casa che cercano l’impresa e cercano importanti punti in chiave salvezza. Tra infortuni, squalifiche e casi mercato, Giampaolo schiera i suoi con il 4-3-3 con Falcone in porta, difesa con Guilbert, Baschirotto, Jean e Dorgu (il terzino pare essere molto vicino al Manchester United). A centrocampo Helgason, Coulibaly e Pierret. In attacco Pierotti e Tete Morente a supporto di Krstovic.

Inzaghi opta per un leggero turnover in vista dei prossimi e ravvicinati impegni e cambia qualcosa rispetto alle ultime uscite. 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa Bastoni, de Vrij e Darmian, che rileva Pavard. Le maggiori modfiche in mezzo al campo, Carlos Augusto prende il posto di Dimarco a sinistra, mentre a destra è confermato Dumfries. In mediana Frattesi e Zielinski prendono il posto di Barella e Asllani, assieme a Mkhitaryan. In attacco ancora Lautaro Martinez e Thuram, dopo la titolarità con lo Sparta Praga in Champions. Non a disposizione Acerbi, Bisseck, Calhanoglu, Correa e Palacios.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu, Helgason, Coulibaly, Pierret, Pieroti, Krstovic, Tete Morente.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Zielinski, Frattesi, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram,