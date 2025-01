Inter-Empoli 3-1, tris nerazzurro a San Siro: primo posto a -3

L’Inter vince 3-1 contro l’Empoli nel match valido per la ventunesima giornata di campionato. Successo importante per i nerazzurri, che rispondono al Napoli e tornano a -3 dalla vetta della classifica e con una partita da recuperare. Match condotto dall’inizio alla fine dall’Inter, che la sblocca nella ripresa con Lautaro Martinez. Dumfries incrementa, l’ex Esposito spaventa, ma il solito Thuram chiude i conti a due dalla fine.

L’Inter risponde alla vittoria del Napoli sull’Atalanta e si pone come rivale principale ai partenopei per lo Scudetto. Vittoria convincente dei nerazzurri, questa sera non guidati da Simone Inzaghi (squalificato) ma dal vice Farris. L’Inter crea tanto, fatica a finalizzare nel primo tempo ma la sblocca nella ripresa e sale a quota 47 punti, a -3 dal Napoli capolista e con una partita in meno. Toscani quasi mai in partita e venuti a San Siro prevalentemente per difendersi.

Inter-Empoli 3-1, Lautaro apre, Thuram la chiude. I nerazzurri tornano a -3 dal Napoli e lanciano la sfida Scudetto. A segno l’ex Esposito

Partita del Meazza che vede l’Inter prendere subito il controllo delle operazioni con il dominio del possesso palla, contro un Empoli compatto nelle linee e che prova a giocare soprattutto in ripartenza e sfruttando eventuali errori di costruzione e di passaggio della squadra nerazzurra. Al 14′ grande occasione per l’Inter: piazzato dalla trequarti e palla che spiove in area, Lautaro si coordina in rovesciata ma trova la super parata di Vasquez che nega il gol al Capitano nerazzurro.

L’Inter controlla la gara ma non trova lo spunto vincente nel primo tempo. Il gioco c’è, ma il ritmo è troppo lento

Inter che tiene il palleggio ma che dovrebbe alzare ritmo e intensità del gioco per sorprendere un Empoli organizzato difensivamente. Al minuto 25 altra occasione da gol per l’Inter. Verticale alta di Asllani a cercare Lautaro, che stoppa e controlla in area e col destro da posizione ravvicinata colpisce il palo. Mezzora di gioco a San Siro d buona Inter che però non riesce a finalizzare la mole di gioco creata.

Da segnalare le prove anonime di Zielinski a centrocampo e di Taremi in attacco, entrambi poco efficaci e coinvolti. Altra chance al minuto 31: calcio d’angolo dalla sinistra, la difesa dell’Empoli sputa fuori ma arriva Barella che con un destro al volo alza sopra la traversa. Nerazzurri che faticano ad accelerare il gioco e sbattono contro un Empoli solido e che si copre bene anche difendendosi basso. Primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Match che si stappa nella ripresa. La apre il Capitano, il “solito” Dumfries. Thuram cancella lo spavento di Esposito

A inizio ripresa il canovaccio tattico della partita non cambia. L’Inter tiene la palla e l’Empoli si protegge con attenzione e compattezza, ma il muro toscano cade al 55′. Lautaro Martinez riceve in zona trequarti da Barella e lascia partire un destro non angolatissimo ma molto potente che batte Vasquez per l’1-0 nerazzurro.

Rischio nerazzurro al 60′. Sommer sbaglia il rinvio corto e serve palla a Colombo, servizio in area per Maleh che viene provvidenzialmente chiuso dalla difesa in calcio d’angolo. A metà ripresa cambia l’Empoli: fuori De Sciglio e Fazzini e dentro Goglichidze e Sebastiano Esposito. Inter in controllo ma che tiene il risultato in bilico e con i nerazzurri che dovrebbero accelerare per provare a chiudere la contesa. Modifiche anche per l’Inter al minuto 69 con gli ingressi di Thuram e Mkhitaryan al posto di Taremi e Zielinski.

Altre forze fresche al minuto 73 per l’Empoli che va ad inserire Henderson al posto di Grassi in mezzo al campo. Partita che resta in bilico ad un quarto d’ora dalla fine. Minuto 76 occasione per l’Inter con Dumfries che strappa di forza e centralmente e si presenta davanti a Vasquez, che però nega il gol all’olandese.

Altri cambi per l’Inter al 78: fuori Lautaro e Dimarco e dentro Arnautovic e Bastoni. Al 79′ l’Inter raddoppia: corner dalla destra di Asllani e stacco imperioso di Dumfries che buca la porta e segna il 2-0. All’84’ l’Empoli la riapre con Esposito alla prima vera occasione. Il classe 2002 è bravo ad agganciare in area, superare de Vrij e battere col destro Sommer per il 2-1.

Per gli ultimi minuti l’Inter cambia Pavard per l’ingresso di Darmian. L’Inter che scaccia i fantasmi e all’88’ la chiude davvero con Marcus Thuram: contropiede nerazzurro con Barella che serve in profondità Arnautovic: scarico per il francese che col destro trafigge Vazquez per il 3-1.