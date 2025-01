Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Empoli, match in programma alle 20:45 a San Siro e valido per la ventunesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due allenatori Simone Inzaghi e Roberto D’Aversa.

Non lasciare scappare via il Napoli e candidarsi come unica e principale rivale allo Scudetto dei partenopei. Questa la missione dell’Inter, che dopo il mezzo passo falso in settimana nel recupero della diciannovesima giornata contro il Bologna punta a tornare alla vittoria e accorciare a -3 dalla squadra di Antonio Conte. Di fronte ai nerazzurri un Empoli che viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque di campionato, ma che resta da non sottovalutare per organizzazione e individualità soprattutto offensive.

Inter-Empoli, le formazioni ufficiali del match: Bastoni e Thuram dalla panchina, chance per Augusto e Taremi. Mediana confermata. Esposito in panchina, D’Aversa sceglie Fazzini

Inter che deve ancora fare a meno di qualche assenza importante come Calhanoglu, Bisseck e Correa, ma ritrova Mkhitaryan e con la mezzala armena che parte dalla panchina. Nerazzurri con moderato turnover e che lasciano inizialmente fuori alcuni titolarissimi. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Carlos Augusto, de Vrij e Pavard. A centrocampo Dimarco e Dumfries sugli esterni, mentre confermata la mediana con Zielinski, Asllani e Barella. In attacco scelto Taremi come partner di Lautaro Martinez, con Thuram che parte dalla panchina.

Empoli che risponde col 3-5-2 con Vasquez in porta, De Sciglio, Ismajili e Viti in difesa. A centrocampo Pezzella e Cacace sugli esterni, con Gyasi, Grassi e Maleh a centrocampo. In attacco l’ex Sebastiano Esposito in panchina, con Fazzini a supporto di Colombo.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Carlos Augusto, Dimarco, Zielinski, Asllani, Barella, Dumfries, Taremi, Lautaro Martinez.

EMPOLI (3-5-2): Vazquez, De Sciglio, Ismajili, Viti, Pezzella, Maleh, Grassi, Gyasi, Cacace, Fazzini, Colombo.