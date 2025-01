Inter-Bologna 2-2, non bastano Dumfries e Lautaro: -3 dal Napoli

L’Inter non va oltre il 2-2 contro il Bologna nel match valido per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. A San Siro i nerazzurri mancano il -1 alla vetta della classifica e si portano solamente a -3 dal Napoli capolista e con una partita da recuperare. Partita intensa dove sono i rossoblu ad andare avanti con Castro, con i nerazzurri che la ribaltano prima della fine tempo con Dumfries e Lautaro. Nella ripresa l’Inter non trova il colpo del KO, e subisce il pari di Holm.

Tra occasione sprecata e punto guadagnato per l’Inter. Chance persa perchè la possibilità di andare solamente a -1 dal Napoli (e con ancora una partita da recuperare) era ghiotta, ma la sfida presentava difficoltà per le tante assenze in mezzo al campo e anche per via di un avversario non semplice da affrontare. Inter che si issa da sola al secondo posto a 44 punti, Bologna ottavo a 30 punti.

Partita difficile nei primi minuti, dove l’Inter soffre soprattutto in mezzo al campo e non riesce a palleggiare e a manovrare come dovrebbe. In questo senso si sente tanto la mancanza dei due titolarissimi Calhanoglu e Mkhitaryan, con Asllani e Zielinski che fanno fatica a costruire e anche ad essere incisivi in fase di non possesso. Sono gli ospiti a passare avanti al 15′ del primo tempo. Sinistro da fuori area di Lykogiannis, e deviazione decisiva di Castro che in anticipo su de Vrij batte Sommer.

L’Inter si scuote e dopo appena quattro minuti trova il pari. Grande strappo di Thuram in mezzo al campo, il francese va in progressione e scarica per Dimarco: sinistro violento non trattaenuto da Skorupski, che non può nulla sul tap-in di Dumfries che vale l’1-1. L’Inter cresce nella fase centrale del primo tempo e capitalizza a fine frazione. Ottima azione in velocità con Zielinski che pesca un ottimo tracciante per Dimarco: servizio di prima a centro area per Lautaro, che impatta di prima e firma il 2-1.

Calo del gioco nel secondo tempo e cambi che non incidono. Holm beffa Sommer, Taremi spreca due occasioni

Inter che pare in controllo della gara nel secondo tempo, ma i nerazzurri nonriescono a chiuderla sia per una minore qualità del palleggio che per calo fisico. E il Bologna bravo a restare in partita, trova il pari al 64′. Cross dalla sinistra, Dimarco serve involontariamente Orsolini che in area a rimorchio la passa a Holm: destro deviato che spiazza Sommer e vale il 2-2. A venti dalla fine Inzaghi prova a ribaltarla coi cambi e con gli ingressi di Frattesi, Carlos Augusto, Darmian e soprattuttodi Taremi per Lautaro Martinez. Protagonista in negativo l’attaccante iraniano, che speca due clamorose palle gol su servizio di Thuram da ottima posizione. A San Siro finisce 2-2, con l’Inter che ferma a sei la striscia di vittore di fila in campionato.