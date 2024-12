Inter, buone notizie per Darmian: ecco quando è fissato il rientro (Photo by Spada/Lapresse)

L’Inter si prepara a sfidare il Cagliari nella partita valevole per la 18^ giornata di Serie A. Un turno in cui Simone Inzaghi recupererà qualche pedina, ma in cui contemporaneamente dovrà fare a meno di qualcun altro. Darmian salterà la sfida per infortunio, ma fortunatamente è già fissata la data del suo rientro. Ecco quando torna in campo il difensore nerazzurro.

Inter, fissato il rientro di Darmian, ecco quando torna in campo

Periodo fondamentale per la stagione dei nerazzurri, impegnati prima nella sfida della 18^ giornata di Serie A, poi nella partita d’apertura della Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. In pochi giorni si giocheranno la vetta della classifica in campionato e cercheranno di difendere il titolo conquistato l’anno scorso, per questo motivo è importante poter contare su più effettivi possibili.

In questo senso, tengono banco le condizioni di Darmian, giocatore molto duttile che può ricoprire la posizione di esterno destro, ma anche di braccetto di difesa e che quindi trova sempre molto spazio nella formazione di Simone Inzaghi.

Il nerazzurro è fermo ai box per infortunio e salterà la prossima partita con il Cagliari, ma per il tecnico piacentino ci sono buone notizie. Darmian è pronto al rientro e tornerà regolarmente in campo nella Supercoppa Italiana.

Darmian out, De Vrij recupera: il punto sugli infortunati

Arrivano buone notizie dunque dagli infortunati dell’Inter, Darmian ha fissato il rientro in Supercoppa Italiana, mentre De Vrij sarà già regolarmente a disposizione in questa giornata di campionato. La difesa è pronta quindi a sistemarsi, anche se dovrà ancora fare a meno di Pavard e Acerbi, le loro condizioni si valuteranno continuamente nel corso dei prossimi giorni.

L’Inter ha tanti impegni, in Italia e in Europa, per questo motivo è cruciale poter fare affidamento su una rosa lunga e attrezzata. A breve il calciomercato aprirà i battenti, non dovrebbero ovviamente esserci cessioni nel reparto difensivo, mentre qualcosa potrebbe accadere in avanti, staremo a vedere che cosa accadrà.