Le ultime su Cagliari-Inter: Inzaghi, stai attento a Nicola!

L’Inter affronta il Cagliari nella 18^ giornata di Serie A. Sarà una partita importantissima per entrambe le squadre, impegnate a rincorrere obiettivi diversi, certo, ma egualmente validi e in grado di scatenare emozioni nei tifosi. Nessuno vuole perdere, i nerazzurri partono con i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare gli avversari.

Le ultime di Cagliari-Inter: Nicola studia la strategia

Il Cagliari ha iniziato il campionato con un solo e chiaro obiettivo: mantenere la categoria ed evitare la retrocessione. Anche l’Inter ha un pallino in testa, nonostante nessuno lo dica a voce alta, ovvero quello di difendere il titolo e vincere nuovamente lo Scudetto.

Obiettivi nobili, importanti e difficili per entrambe le squadre, dato che le concorrenti sono veramente agguerrite. Ora le due compagini si affrontano e mettono in palio punti pesantissimi. I sardi si presenteranno con un 4-2-3-1, gli interpreti dovrebbero essere abbastanza difensivi, infatti Deiola potrebbe partire alto a sinistra, ma cercheranno di sfruttare ogni occasione per ripartire e infilare la retroguardia nerazzurra.

Nicola non rinuncerà ad attaccare, non è nel suo stile e lo ha dimostrato nella partita con il Milan in cui Zappa è stato il vero mattatore di giornata. Certo è che sa bene che per affrontare i nerazzurri è necessario essere accorti, attenti e non concedere alcuna sbavatura.

Inzaghi non sottovaluta il Cagliari: in campo con i titolari

Qualcuno poteva pensare che dato che tra pochi giorni avrà inizio la Supercoppa Italiana allora Simone Inzaghi avrebbe potuto effettuare un po’ di turnover. La risposta è no, il tecnico piacentino non vuole sottovalutare la partita e le insidie che contiene e schiererà il suo undici migliore.

Fortunatamente ha recuperato del tutto anche De Vrij, che dovrebbe giocare dall’inizio, mentre Darmian tornerà in Supercoppa. Il Cagliari ripartirà, l’Inter dominerà la partita, staremo a vedere chi avrà la meglio.