Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter, match in programma alle 18:00 all’Unipol Domus e valido per la diciottesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Davide Nicola e Simone Inzaghi.

Tutto pronto per l’ultima gara del 2024 per l’Inter, prima della partenza dei nerazzurri verso Riyad per l’appuntamento con la Supercoppa Italiana. I nerazzurri sono ospiti del Cagliari, in una partita che potrebbe valere la vetta momentanea della classifica per gli uomini di Simone Inzaghi. Sardi che vengono da tre sconfitte di fila, ma che hanno dato filo da torcere a parecchie big durante la stagione.

Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali del match: riecco de Vrij in difesa, poi i titolarissimi. In attacco c’è la ThuLa. Nicola a specchio, torna Scuffet in porta, Mina recuperato

Match importante e da non sottovalutare per l’Inter, con i nerazzurri che devono ancora far fronte a qualche problema difensivo a causa delle assenze di Acerbi, Pavard e Darmian. Inter che si schiera col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck. In mediana Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella e con Dimarco e Dumfries sugli esterni. In attacco Thuram e Lautaro Martinez.

Nicola non recupera Luvumbo, ma ritrova Yerry Mina e sceglie di mettersi a specchio con i nerazzurri. 3-5-1-1 con Scuffet in porta (favorito a Sherri), difesa con Zappa, Mina e Luperto. A centrocampo Obert, Zortea, Adopo, Makoumbou e Augello. In attacco Gaetano a supporto di Piccoli.

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello, Gaetano, Piccoli.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.