Cagliari-Inter, le ultime di formazione: tre ancora out

Nerazzurri al lavoro in vista della partita in programma domani sera contro il Cagliari e valida per la diciottesima giornata di campionato. Ultimo appuntamento dell’anno per l’Inter in Serie A, con la squadra di Inzaghi che poi volerà a Riyad per le Final Four della Supercoppa Italiana. Restano alcune assenze importanti in casa Inter verso il match contro i rossoblu.

Giornata di lavoro per l’Inter, con la formazione nerazzurra che ha svolto allenamento mattutino al centro sportivo di Appiano Gentile in preparazione alla partita di domani alle 18:00 in trasferta contro il Cagliari. Come detto ultima sfida del 2024 per i Campioni d’Italia in carica, che sperano di chiudere al meglio un anno solare con tante soddisfazioni e darsi il via per quello che verrà.

Cagliari-Inter, le ultime di formazione: recuperato de Vrij, ma niente Darmian. Restano out anche Acerbi e Pavard

Inter che va alla ricerca della quinta vittoria consecutiva in campionato e che potrebbe valere il primo posto momentaneo in vetta alla classifica, in attesa della partita dell’Atalanta. Nerazzurri favoriti all’Unipol Domus, ma che però non devono sottovalutare l’ostica formazione di Davide Nicola. Il Cagliari viene da tre sconfitte consecutive, ma in stagione ha spesso creato problemi alle big, strappando punti a Roma, Juventus e Milan e facendo soffrire e non poco squadre come la Fiorentina e l’Atalanta.

Prosegue l’emergenza difesa in casa Inter. Anche per la sfida di domani contro il Cagliari, le scelte nel reparto arretrato saranno limitate per Mister Inzaghi. La notizia migliore è il recupero completo di Stefan de Vrij, con il centrale olandese che ha lavorato in gruppo e ha smaltito il problema al ginocchio che gli aveva fatto saltare la partita contro il Como. Niente da fare però per Matteo Darmian: il jolly difensivo dell’Inter non ha superato il fastidio al ginocchio e non sarà convocato, con il rientro previsto per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. Stessa speranza anche per Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, assenti ormai da un mese e che dovrebbero tornare per la competizione in Arabia Saudita.

Difesa contata, ma de Vrij torna titolare. Inzaghi punta sulle conferme

Scelte quasi blindate per Simone Inzaghi, che per l’ultima gara dell’anno va sul sicuro e con un solo cambio previsto rispetto alla formazione che ha battuto 2-0 il Como. 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa Bastoni, il rientro di de Vrij al posto di Carlos Augusto e Bisseck. A centrocampo Dimarco e Dumfries sugli esterni, con Mkhitaryan. Calhanoglu e Barella in mediana. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.