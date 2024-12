Cagliari-Inter, scelto l’arbitro del match

Giornata di vigilia per l’Inter, con i nerazzurri che si preparano al match in programma domani alle 18:00 contro il Cagliari e valido per la diciottesima giornata di campionato. Ultimo impegno del 2024 per i nerazzurri, che vogliono continuare l’inseguimento alla vetta della classifica.

Nel turno post Festività Natalizie e pre Capodanno, la Serie A saluta il 2024 con una giornata piena di big match che potrebbero modificare le zone alte della classifica. Nessuno scontro diretto ma una gara comunque da non sottovalutare per l’Inter, che è attesa dalla trasferta di Cagliari con l’obiettivo di confermare il buon stato di forma delle ultime partite.

Cagliari-Inter, ecco l’arbitro del match: partita affidata a Doveri. Serra al VAR

Inter che viene da quattro vittorie consecutive in campionato, e con i nerazzurri al momento terzi in classifica a 37 punti (con una partita da recuperare) e a -3 dal primo posto dell’Atalanta. Una chance importante per gli uomini di Simone Inzaghi, che giocando prima degli orobici (impegnati sempre sabato nel posticipo contro la Lazio) possono mettere pressione alla squadra di Gasperini e prendersi momentaneamente il primo posto.

La sfida Cagliari Inter in programma sabato 28 dicembre alle 18:00 è stata affidata all’arbitro Daniele Doveri, alla settima direzione stagionale in questo campionato di Serie A e alla prima con i nerazzurri. Doveri sarà affiancato al VAR dal collega Marco Serra.

Le designazioni arbitrali della diciottesima giornata: Lazio-Atalanta a Massa, Juve-Fiorentina a Mariani e Milan-Roma a Fabbri

EMPOLI – GENOA Sabato 28/12 h.15.00

RAPUANO

PERETTI – DI GIOIA

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

PARMA – MONZA Sabato 28/12 h.15.00

LA PENNA

MASTRODONATO – RICCI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

CAGLIARI – INTER Sabato 28/12 h.18.00

DOVERI

MONDIN – MORO

IV: GIUA

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

LAZIO – ATALANTA Sabato 28/12 h.20.45

MASSA

BINDONI – ROSSI M.

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: SOZZA

UDINESE – TORINO h.12.30

FOURNEAU

ROSSI C. – DI GIACINTO

IV: PRONTERA

VAR: ABISSO

AVAR: SOZZA

NAPOLI – VENEZIA h.15.00

MARCHETTI

RASPOLLINI – PALERMO

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: PATERNA

JUVENTUS – FIORENTINA h. 18.00

MARIANI

BERTI – ZINGARELLI

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: GUIDA

MILAN – ROMA h. 20.45

FABBRI

COSTANZO – VECCHI

IV: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

COMO – LECCE Lunedì 30/12 h. 18.30

PICCININI

DEL GIOVANE – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

BOLOGNA – H. VERONA Lunedì 30/12 h. 20.45

AYROLDI

ROSSI L. – CECCON

IV: DIONISI

VAR: PEZZUTO

AVAR: DI BELLO