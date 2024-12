Cagliari-Inter: le ultime sulle formazioni e i ballottaggi

L’Inter affronta il Cagliari nella partita valevole per la 18^ giornata di Serie A, ecco le ultime sulle formazioni e i ballottaggi ancora in corso.

Cagliari-Inter, le ultime sulle formazioni: torna De Vrij

L’Inter vuole conquistare i tre punti per rimane al passo dell’Atalanta e quindi Simone Inzaghi non dovrebbe cambiare niente al suo undici iniziale preferito. Infortunati a parte, schiererà la sua miglior formazione. L’unico dubbio nella testa del tecnico piacentino riguarda De Vrij, che ha recuperato ma che deve garantire i 90 minuti, altrimenti al suo posto partirà Carlos Augusto.

Per il resto, confermati i soliti noti con Sommer in porta, Bisseck e Bastoni che completeranno la retroguardia e Dumfries e Dimarco sulle corsie. Nessun cambiamento in mezzo al campo, Calhanoglu sarà affiancato da Barella e Mkhitarian mentre in avanti Thuram e Lautaro Martinez andranno a caccia del gol.

Discorso molto diverso per Davide Nicola, ancora alle prese con molti ballottaggi. In difesa tengono banco le condizioni di Mina che dovrebbe recuperare, ma per il momento vige il riserbo. In mezzo al campo, Makoumbou parte in vantaggio su Marin per un posto accanto ad Adopo.

Sulla trequarti il ballottaggio è tra Gaetano e Viola, ma il primo sembra destinato a partire dall’inizio, qualche dubbio anche a sinistra dove Deiola è insidiato da Felici.

Lautaro a caccia del gol per sbloccarsi

La partita con i sardi non è proibitiva, ma è fondamentale uscire dal campo con i tre punti. In questo senso, è importante anche ritrovare i gol di Lautaro Martinez, il periodo più caldo della stagione si avvicina e il suo apporto in termini numerici sarà decisivo.

Il Toro deve sbloccarsi e questa partita sembra un’ottima occasione per farlo, staremo a vedere se ce la farà o se anche questa volta non riuscirà a entrare nel tabellino dei marcatori.