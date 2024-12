Buone notizie in casa Inter, De Vrij è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a completa disposizione di Simone Inzaghi per la sfida con il Cagliari. Ecco le sue condizioni e come giocheranno i nerazzurri.

Inter, De Vrij è pronto al rientro: scalpita per il Cagliari

Continuano i problemi in difesa per l’Inter che conta ancora le assenze di Acerbi e Pavard, entrambi alle prese con un infortunio e indisponibili per la 18^ giornata di Serie A. La situazione è peggiorata contro il Como a causa del problema rimediato da De Vrij prima dell’inizio della partita.

Il centrale ha poi giocato uno spezzone di gara ma lo stato emergenziale c’è stato e Simone Inzaghi sperava di riaverlo a completa disposizione per la sfida con il Cagliari. Speranza che si è ora tramutata in realtà, dato che l’olandese si è allenato in gruppo e ha dato ottimi segnali.

Può riprendere le redini della retroguardia, anche se per il momento è ancora insidiato da Carlos Augusto ma solo in via precauzionale. Il tecnico piacentino potrebbe decidere di schierarlo dall’inizio per riformare una difesa che ha funzionato a meraviglia, gli ultimi dubbi si scioglieranno a ridosso del match.

De Vrij recupera, la probabile difesa dei nerazzurri

Il rientro di De Vrij concederà la possibilità a Simone Inzaghi di schierare una formazione forte e di tenere Carlos Augusto in panchina per una sostituzione in corsa, da capire poi dove verrà impiegato se come braccetto o come esterno a tutta fascia.

Bisseck partirebbe a destra, l’olandese al centro e Bastoni a sinistra nella difesa a tre, Dumfries agirebbe su una banda e Dimarco sull’altra. Insomma, all’orizzonte c’è una formazione pronta a vincere e a conquistare punti importanti in una sfida delicata.