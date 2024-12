Inter, verso il Cagliari: uno resta in dubbio

Dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi da Simone Inzaghi per Vigilia e Natale, l’Inter si è ritrovata oggi pomeriggio ad Appiano Gentile per la prima seduta d’allenamento in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cagliari, in programma sabato alle 18:00 all’Unipol Domus e valevole per la diciottesima giornata di campionato.

Chiudere nel modo migliore il 2024 e provare a prendersi il primo posto. Questo il doppio obiettivo dell’Inter, che nell’ultima gara dell’anno in campionato sarà ospite del Cagliari. I nerazzurri sono terzi in classifica a 37 punti (con una partita da recuperare) e vogliono rimanere in scia al Napoli e all’Atalanta, rispettivamente secondo a 38 punti e prima a 40.

Inter, le ultime verso il Cagliari: recuperato de Vrij, ma resta in dubbio Darmian. Ancora out altri due difensori

Una partita importante per gli uomini di Simone Inzaghi, che in caso di vittoria potrebbero momentaneamente andare da soli in testa alla classifica in attesa delle risposte della Dea (impegnata sabato contro la Lazio alle 20:45 all’Olimpico) e del Napoli, con i partenopei che giocheranno domenica in casa contro il Venezia.

Match da prendere con la giusta attenzione perché il Cagliari è in piena lotta salvezza, con i sardi che sono terzultimi a 14 punti e vengono da tre sconfitte consecutive. In casa però la squadra di Davide Nicola è temibile e ha già fermato alcune big come Roma e Milan, e vorrà sicuramente provarci anche contro i nerazzurri e strappare punti preziosi.

La probabile formazione: ok de Vrij, Darmian in forse. Acerbi e Pavard sperano per la Supercoppa in Arabia

Inter che arriva alla trasferta in Sardegna ancora con qualche defezione nel reparto difensivo. La buona notizia dall’allenamento odierno è il pieno recupero di Stefan de Vrij. Il centrale olandese era partito dalla panchina nell’ultimo match contro il Como, a causa di un lieve problema al ginocchio ed è a disposizione per sabato. Lavoro a parte invece per Matteo Darmian. Il giocatore italiano è rimasto out contro il Como per una botta al ginocchio, e la sua presenza resterà in dubbio fino alla giornata di domani. Restano invece ancora fermi ai box Francesco Acerbi e Benjamin Pavard.

Il centrale italiano deve ancora risolvere i fastidi dell’elongiazione ai flessori della coscia sinistra rimediata ormai un mese fa contro il Verona, mentre il francese è sulla via del rientro dopo la distrazione muscolare al bicipite della coscia sinistra rimediata contro il Lipsia in Champions lo scorso 27 novembre. Per entrambi la speranza è tornare tra i convocati per la Final Four di Supercoppa Italiana e per la semifinale contro l’Atalanta, in programma il 2 gennaio a Riyad.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.