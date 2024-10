Archiviato il capitolo Roma, i nerazzurri tornano a pensare alla Champions League e alla prossima trasferta in Svizzera. Young Boys-Inter sarà una partita fondamentale, soprattutto in termini di classifica: ecco dove vederla, le probabili formazioni, il pronostico e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Young Boys-Inter, il punto sugli infortunati e gli assenti

La vittoria contro la Roma è stata fortemente macchiata da due infortuni, quelli di Calhanoglu e Acerbi. Simone Inzaghi rischia ora di dover rinunciare a due pedine fondamentali della sua formazione tipo in vista dell’importante impegno di Champions League.

Il centrocampista turco ha chiesto il cambio dopo soli 12 minuti per un problema muscolare alla coscia, al suo posto è entrato Frattesi. Il difensore azzurro, invece, è stato sostituito per un fastidio al flessore. “Acerbi ha sentito il flessore indurirsi, ha detto che secondo lui si è salvato in tempo, ma serve la diagnosi”.

Queste le parole del tecnico dei nerazzurri che lasciano filtrare uno spiraglio di ottimismo. Contro lo Young Boys l’Inter potrebbe scendere in campo con un 11 praticamente obbligato, staremo a vedere se uno dei due riuscirà a recuperare. Ai box anche Asllani e Zielinski, le loro condizioni sono da valutare in vista delle prossime sfide, mentre Buchanan sarà ancora sicuramente assente.

Young Boys-Inter, dove vederla in TV e in streaming: Sky o Amazon Prime Video?

Dopo aver fatto il punto sugli infortunati, scopriamo dove vedere Young Boys-Inter. La sfida di Champions dei nerazzurri sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Essendo un’esclusiva, non sarà possibile seguire la partita su altre piattaforme.

Young Boys-Inter, dove vederla in TV

Amazon Prime Video

Young Boys-Inter, dove vederla in streaming

Amazon Prime Video

Probabili formazioni di Young Boys-Inter

Le numerose assenze, soprattutto in centrocampo, che stanno colpendo i nerazzurri costringono Simone Inzaghi a scelte obbligate. In difesa Acerbi è in dubbio, ma anche se recuperasse non è detto che il tecnico piacentino decida di schierarlo dall’inizio. Più probabile il riposo anche in vista delle tante partite in cui sarà impegnata l’Inter. Discorso simile anche per Calhanoglu, l’altro acciaccato di cui abbiamo parlato in precedenza.

I meneghini scenderanno in campo con il consueto 3-5-2. In porta ci sarà Sommrer, davanti a lui la difesa a tre sarà composta da uno tra Pavard e Bisseck, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo Barella potrebbe fare le veci del turco, accanto a lui Frattesi e Mkhitaryan i probabili titolari. Sulla destra ballottaggio tra Darmian e Dumfries, mentre a sinistra Carlo Augusto potrebbe far riposare Dimarco. In avanti, Lautaro Martinez verso la panchina, Thuram dovrebbe fare coppia con Taremi.

Magnin risponde con il 4-2-3-1 e non ha particolari assenze da segnalare. Gli svizzeri arrivano alla partita dopo aver subito 3 gol dall’Aston Villa e 5 dal Barcellona. Il loro obiettivo sarà quello di conquistare un risultato prestigioso, ma non sarà semplice.

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam; Luper, Niasse; Monteiro, Imeri, Ugrinic; Ganvoula. Allenatore: Magnin.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Pronostico e quote di Young-Boys-Inter

Gli svizzeri avranno il vantaggio di giocare in casa, ma la differenza tra le due compagini è troppo grande. Anche le maggiori agenzie di scommesse concordano su questo e il segno 2 è infatti dato solamente a 1.40. Il segno 1, invece, vale 7.50.