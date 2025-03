Sei fuori per sempre dalla Nazionale: Spalletti durissimo | Fa parte del nuovo Codice Etico

Luciano Spalletti ha deciso di tagliarlo fuori dal nuovo corso della Nazionale italiana, le prestazioni sono eccellenti ma è escluso a causa del Codice Etico

C’è molta attesa per il ritorno in campo della Nazionale italiana che si appresta ad affrontare in una doppia sfida la Germania, per staccare il pass per la Final Four di Nations League e capire chi saranno le sue avversarie nel girone di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno, impegno al quale gli azzurri vogliono arrivare al massimo delle condizioni fisiche e mentali per disputare un torneo da protagonisti.

Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha monitorato da vicino diversi giocatori, premiando il promettente Cesare Casadei, già leader dell’Under 21, con la prima convocazione in Nazionale maggiore, dopo l’ottimo impatto che sta avendo nella sua prima esperienza in serie A, tra le fila del Torino.

A giocarsi un posto da titolare in attacco saranno Mateo Retegui, Moise Kean, tra i centravanti più prolifici del campionato, e un Giacomo Raspadori che ha dato segnali incoraggianti nelle ultime uscite del Napoli, contribuendo alla corsa scudetto dei partenopei.

Ha stupito il fatto che non sia stato convocato nessun giocatore che milita nel Bologna, tra le squadre più in forma e in grado di scavalcare la Juventus al quarto posto, nonostante abbia in rosa nove italiani, alcuni dei quali titolari nell’undici di Vincenzo Italiano.

Nessuno si aspettava che non facesse parte della lista dei convocati

Un’altra esclusione che ha stupito riguarda Francesco Acerbi. L’esperto centrale dell’Inter è stato il migliore in campo nello scontro diretto di Bergamo, che è valso l’allungo in vetta alla classifica per gli uomini allenati da mister Inzaghi.

Spalletti pare propenso a dare spazio a profili più giovani, che possano acquisire una maggiore maturità ed esperienza internazionale nei prossimi mesi, nonostante le ottime prestazioni fornite dall’ex difensore della Lazio, da tempo baluardo della retroguardia nerazzurra.

Uno dei migliori difensori del campionato non è convocato in Nazionale per motivi etici

Il giornalista Andrea Pontone ha, però, sollevato un’altra questione, ritenendo che la mancata chiamata di Acerbi riguardi l’episodio di presunto razzismo nei confronti di Juan Jesus, da cui è stato, però, assolto.

L’opinionista ha pubblicato un tweet su X che pone l’accento su questo: “Il codice etico è un altro conto, se Spalletti non lo convoca per quel motivo può fare una dichiarazione pubblica e lo applaudirei nel caso“.