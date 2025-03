Torna a casa dalla Nazionale col crociato distrutto: stagione finita | L’esordio peggiore di sempre

Nell’ultimo match con la Nazionale si è infortunato al crociato, la stagione finisce in anticipo, non poteva esserci debutto peggiore per lui

L’ultima sosta per gli impegni delle Nazionali della stagione ha visto dei risultati sorprendenti. Per quanto concerne le qualificazioni ai Mondiali del 2026 è da registrare lo stato di forma dell’Argentina che ha blindato il primo posto nel girone sudamericano, battendo in trasferta l’ostico Uruguay. In Europa si sono tenuti i quarti di finale di Nations League, con gare molto equilibrate e ricche di reti.

Il Portogallo e la Francia hanno ribaltato lo svantaggio maturato nelle gare d’andata e hanno eliminato la Danimarca e la Croazia, sfruttando il fattore campo e il tifo dei propri sostenitori. Lo scontro tra la Spagna e l’Olanda si è deciso, invece, solo ai calci di rigore con i campioni d’Europa in carica che hanno avuto la meglio dagli undici metri.

L’Italia non è riuscita a strappare il pass per le Final Four. La Germania ha vinto a Milano e ha dominato il primo tempo di Dortmund, chiuso con tre reti e errori imperdonabili da parte della difesa azzurra.

Nella ripresa è avvenuta una reazione d’orgoglio, con la gara che è terminata in parità grazie alla splendida doppietta di Moise Kean e il penalty realizzato da Giacomo Raspadori. Un secondo tempo che fa ben sperare per il girone di qualificazione ai Mondiali, con le partite che si svolgeranno tra giugno e novembre.

Un nuovo corso per l’Italia con diversi esordi negli ultimi mesi

Le avversarie della Nazionale italiana saranno la temibile Norvegia, guidata da bomber Erling Haaland, e le più abbordabili Estonia, Israele e Moldavia. Gli azzurri non partecipano al torneo da due edizioni e non vogliono assistere di nuovo come spettatori.

Dopo il deludente Europeo dello scorso anno, il commissario tecnico ha cambiato diversi uomini, con alcuni debutti che si sono rivelati interessanti. Un discorso analogo è capitato anche alla Nazionale che ha eliminato il nostro Paese negli ottavi di finale di quel torneo.

Pochi minuti dopo il debutto in Nazionale si rompe il crociato

Grande sfortuna per il classe 2003 Alvyn Sanches che ha esordito venerdì scorso con la maglia della Svizzera nell’amichevole giocata contro l’Irlanda del Nord.

Gli esami hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore di un ginocchio, con lo stop di cinque mesi e una stagione che finisce in anticipo per colui che è secondo nella classifica dei marcatori nel campionato locale, dove gioca tra le fila del Losanna.