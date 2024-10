Roma-Inter: dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Roma e Inter si preparano a offrire spettacolo ed emozioni nella partita che chiuderà la domenica di grande calcio: ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni, il pronostico e molto altro ancora.

Roma-Inter, dove vederla in TV e in streaming: Sky o DAZN?

La Roma di Juric ospita all’Olimpico l’Inter di Simone Inzaghi, l’obiettivo comune sarà ovviamente quello di conquistare la vittoria. Non mancherà lo spettacolo che sarà assicurato, come sempre quando ad affrontarsi sono squadre di questa caratura, ecco dove vedere la partita in TV.

Roma-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, non sarà possibile seguirla invece sulle reti Sky. La si potrà vedere anche in streaming scaricando l’applicazione su qualunque dispositivo compatibile.

Roma-Inter in TV e in streaming

DAZN

Probabili formazioni di Roma-Inter

Difesa a tre per i giallorossi che scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Davanti a Svilar la retroguardia sarà composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulla banda di destra partirà Celik, mentre a sinistra ci sarà Angelino. Il duo di centrocampo sarà composto da Le Fee (in vantaggio su Cristante) e Koné. Sulla trequarti, alle spalle di Dovbyk unica punta, alle prese con un fastidio fisico, i titolari saranno Dybala e Pellegrini.

Simone Inzaghi risponde con il consueto 3-5-2 e non ci saranno variazioni rispetto all’11 di riferimento. Dietro confermati Pavard, Acerbi e Bastoni. In mezzo spazio ai soliti noti mentre sulle corsie Darmian parte in vantaggio su Dumfries e Dimarco è confermatissimo. In avanti, spazio alla coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Le Fee, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Juric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

Pronostico e quote di Roma-Inter

La Roma avrà il vantaggio di giocare in casa, ma l’Inter rimane una squadra forte, attrezzata e in grado di battere chiunque. I giallorossi non sono sembrati in grande spolvero nelle precedenti due uscite e per questo, secondo le maggiori agenzie di scommesse, partono come sfavoriti. Il segno 1 supera il 4 di quota mentre il segno 2 si aggira attorno all’1.80.

Quando e dove si gioca Roma-Inter

Roma-Inter si disputerà domenica 20 ottobre, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi tenteranno l’impresa di fronte al proprio pubblico, nella speranza di conquistare punti importanti in una partita molto difficile.