Sono state anunnciate le formazioni ufficiali di Manchester City-Inter, match in programma alle 21:00 all’Etihad Stadium e valido per la prima giornata della Champions League 2024/2025. Di seguito le scelte dei due tecnici Pep Guardiola e Simone Inzaghi.

L’attesa è finita e l’Inter è pronta al suo esordio nella nuova Champions League con una prima sfida di altissimo livello contro il Manchester City di Guardiola, Campione d’Inghilterra in carica e considerata come una delle squadre più forti del mondo. I nerazzurri tenteranno l’impresa, con l’obiettivo di partire al meglio nel nuovo percorso europeo e conquistare i primi 3 punti della classifica unica.

Manchester City-Inter, le formazioni ufficiali del match: Fuori Lautaro e Pavard. Titolari Taremi e Bisseck. C’è Zielinski in mezzo.

Simone Inzaghi conferma le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore e rivoluziona la formazione, compiendo alcune scelte pesanti. Parte dalla panchina il Capitano Lautaro Martinez, con l’attaccante nerazzurro che viene rilevato da Mehdi Taremi che farà coppia in attacco com Marcus Thuram. Cambi anche in difesa dove Yann Bisseck viene favorito a Pavard, assieme ai rientranti Bastoni e Acerbi. Sulle fasce Carlos Augusto prende il posto dell’infortunato Dimarco a sinistra, a destra Darmian vince il ballottaggio con Dumfries e in mezzo assieme a Barella e Calhanoglu c’è Piotr Zielinski, alla prima da titolare coi nerazzurri.

Il Manchester City risponde con la formazione tipo schierandosi con un 4-1-4-1 con Ederson in porta, Lewis (favorito a Kylie Walker), Akanji, Ruben Dias e Gvardiol in difesa. In mezzo Rodri e sulla trequarti De Bruyne e Bernardo Silva con Grealish e la sorpresa Savinho sugli esterni a supporto di Haaland. Panchina per Foden, Doku, e Gundogan.

Le formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson, Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol, Rodri, Savinho, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Darmian, Taremi, Thuram.